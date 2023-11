Endspurt: Schluss mit Kabel-UKW bei Vodafone

Im Januar 2024 geht eine Ära im Kabel zu Ende: Voda­fone schaltet das analoge Radio über UKW endgültig ab. Wir klären auf, was betrof­fene Kabel­kunden tun müssen.

Ab Mitte Januar 2024 soll es so weit sein, dann gibt es in Deutsch­land kein analoges UKW-Radio mehr bei Voda­fone im Kabel. Deutsch­lands größter Kabel­netz­betreiber wird dann die letzten analogen Frequenzen still­legen.

Voda­fone hat laut der Arbeits­gemein­schaft Privater Rund­funk (APR) im Moment neue Verträge an die noch fehlenden Stationen für die künf­tige Verbrei­tung verschickt. Ob alle bisher analog verbrei­teten Radio­sta­tionen mitma­chen werden, ist jedoch noch offen. Tech­nisch erfolgt die Ausstrah­lung künftig digital im Modus DVB-C.

Bis Ende Januar soll auf den analogen UKW-Frequenzen eine Hinweis­schleife geschaltet werden, in der die Migra­tion erklärt wird: Kunden erhalten die Auskunft, wie sie zukünftig Radio empfangen, wenn sie bislang noch analog das UKW-Kabel­radio gehört haben.

So können Kunden weiter Radio via Kabel hören

DVB-C-Kabelradio von Vistron

Foto: Vistron Viele haben bisher den UKW-Tuner ihrer klas­sischen Stereo-Anlage über Koax-Kabel mit der Dose für den Kabel­anschluss verbunden. Darüber gibt es künftig nur noch Rauschen. Um die Radio­pro­gramme digital via DVB-C zu empfangen, müssen sich Kunden entweder einen DVB-C-Kabel­receiver (Set-Top-Box) oder einen DVB-C-Radio-Adapter besorgen. Beides ist ab zirka 50 Euro im Handel erhält­lich. Die Zustell­geräte können per Cinch-Kabel mit dem Verstärker der HiFi-Anlage verbunden werden.

Wer die Kosten scheut, kann das Kabel­radio auch über den Fern­seher empfangen. Mit einer Soundbar lässt sich der Klang verbes­sern. Bei dieser Lösung ist jedoch der weit höhere Strom­ver­brauch zu bedenken.

Alter­nativen zum Kabel­radio

Frei­lich besteht auch die Möglich­keit, sich vom Kabel­radio völlig unab­hängig zu machen. Wer weit­gehend nur an einem Grund­angebot aus bundes­weiten oder regio­nalen Radio­pro­grammen inter­essiert ist, für den ist das digital-terres­tri­sche Radio DAB+ inter­essant. Wer weit mehr will, kann per WLAN auf Inter­net­radio mit über 10.000 Radio­sen­dern und Podcasts zurück­greifen.

Beson­ders attraktiv sind Kombi-Empfänger mit DAB+ und Inter­net­radio. Diese gibt es eben­falls auch in Form von Adap­tern für die HiFi-Anlage zu Preisen ab rund 50 Euro. Mit einem solchen Gerät ist defi­nitiv auch gewähr­leistet, dass der bisher über Kabel-UKW verbrei­tete Lieb­lings­sender auch nach der Abschal­tung weiter zu empfangen ist.

Mit dem ab sofort erhält­lichen Albrecht DR 463+ lassen sich analoge HiFi-Anlagen mit Digi­tal­radio und Strea­ming erwei­tern.