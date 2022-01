Voda­fone will die Nutzung des Frequenz­spek­trums in den Kabel­netzen bundes­weit verein­heit­lichen. Kunden müssen aktiv werden, um weiterhin alle TV-Programme zu empfangen.

Vodafone stellt Kabel-TV-Frequenzen um

Voda­fone hat bereits im vergan­genen Jahr zahl­reiche Ände­rungen beim Kabel-TV-Programm­angebot vorge­nommen. Im Zuge einer bundes­weiten Verein­heit­lichung des Port­folios wurde die Weiter­ver­brei­tung für einige Fern­seh­pro­gramme komplett einge­stellt, andere Kanäle wanderten auf neue Frequenzen. Jetzt hat der in Düssel­dorf behei­matete Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern für das laufende Jahr weitere Anpas­sungen ange­kün­digt.

Das für 2022 ange­peilte Ziel ist eine Anglei­chung der Nutzung des Frequenz­spek­trums in den verschie­denen Netz­regionen. Damit werde die Umstel­lungs­phase nach der Über­nahme von Unity­media abge­schlossen. Bis die geplanten Ände­rungen durch­geführt werden, dauert es aller­dings noch einige Monate. Die Anglei­chung der Frequenz­nut­zung werde erst in der zweiten Jahres­hälfte und nicht für alle Kunden gleich­zeitig durch­geführt.

Wie das Unter­nehmen erläu­terte, wird die Umstel­lung schritt­weise und nach Regionen geordnet durch­geführt. Wann Voda­fone mit der Anglei­chung der Frequenz­bele­gung beginnt, hat der Netz­betreiber noch nicht mitge­teilt. Ebenso ist es noch nicht bekannt, wann die Ände­rungen in welchen Regionen greifen. Aller­dings machte der Konzern schon jetzt darauf aufmerksam, dass die Kunden nach erfolgter Umstel­lung einen Sender­such­lauf durch­führen müssen, um weiterhin alle TV-Programme im Kabel­netz zu empfangen.

Darum ist die Umstel­lung erfor­der­lich

Voda­fone verspricht sich von der Anpas­sung der tech­nischen Para­meter zu einem bundes­weit einheit­lichen Kabel­netz einen größeren Gestal­tungs­spiel­raum im Hinblick auf die zukünf­tige Markt­ent­wick­lung. Vor dem Hinter­grund, dass sich die Sehge­wohn­heiten der TV-Kunden ändern, sei das schnelle Internet die Basis für die Entwick­lung neuer Geschäfts­modelle. Es eröffne alter­native Zugangs­wege zu viel­fäl­tigen Inhalten bei Content-Anbie­tern und auf IP-fähigen Platt­formen wie beispiels­weise GigaTV.

Auch produkt­seitig verkün­dete Voda­fone Neuig­keiten: "Schon in Kürze werden wir die DAZN Chan­nels im ehema­ligen Unity­media-Verbrei­tungs­gebiet als lineare Sender ins Kabel einspeisen. Zeit­gleich wird unser Flagg­schiff für den TV-Empfang, die GigaTV Cable Box 2, in allen TV-Tarifen bundes­weit erhält­lich sein", sagt Lars Riedel, Head of TV und Enter­tain­ment bei Voda­fone.

Nicht nur für das TV-Angebot in den Kabel­netzen verkündet Voda­fone Neue­rungen. Wie bereits berichtet hat der Konzern vor wenigen Tagen auch die "Gigabit-Aufrüs­tung" des Kabel­netzes in Baden-Würt­tem­berg abge­schlossen.