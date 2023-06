Vodafone startet neuen Tarif für Kabel-TV

Vodafone will Kunden binden

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Ab Juli 2024 dürfen Vermieter die Gebühren für einen Kabel-TV-Anschluss nicht mehr über die Neben­kos­ten­abrech­nung an ihre Mieter weiter­rei­chen. Das bedeutet, Mieter können frei wählen, ob sie ihren Kabel­anschluss behalten oder ob sie nach einer Alter­native für den Fern­seh­emp­fang Ausschau halten.

Neben den Mietern ist das wegfal­lende, soge­nannte Neben­kos­ten­pri­vileg natur­gemäß auch für die Kabel­netz­betreiber rele­vant. Für diese gilt es nun, möglichst viele Mieter für einen Verbleib beim Kabel­fern­sehen zu gewinnen. Dazu ist es in der Regel erfor­der­lich, einen Vertrag direkt mit dem Netz­betreiber abzu­schließen.

Voda­fone wirbt für TV Connect Start

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone hat mit TV Connect Start einen Tarif ins Leben gerufen, der sich an diese Klientel richtet. Dabei wirbt der Konzern damit, dass "alles bleibt wie gewohnt". Kunden müssten nichts instal­lieren, sondern den Tarif "einfach buchen" und den schon vorhan­denen Anschluss weiter nutzen wie bisher.

Was TV Connect Start kostet, sagt Voda­fone nicht. Das hängt damit zusammen, dass es hierbei regio­nale Unter­schiede geben kann. Der Netz­betreiber verspricht, im Start-Tarif 28 Fern­seh­pro­gramme in HD-Qualität und 69 Sender in Stan­dard-Auflö­sung anzu­bieten. Ein Blick auf die Sender­liste zeigt: In HD sind nur öffent­lich-recht­liche Programme und Shop­ping-Kanäle zu sehen.

Neben den meisten privaten TV-Sendern werden auch zusätz­liche Regio­nal­ver­sionen öffent­lich-recht­licher Programme nur in SD-Qualität ausge­kabelt. Neben deut­schen Programmen sind auch einige inter­natio­nale Sender mit im Paket. Dabei handelt es sich vor allem um Nach­rich­ten­kanäle wie CNBC Europe, NHK World und Al Jazzera. Regio­nale Programme und digi­tale Hörfunk­kanäle runden das Angebot ab.

Netz­betreiber stellt klar: "Alle Kunden benö­tigen den Basis-Tarif"

Voda­fone teilte weiter mit, dass auch dieje­nigen Kunden TV Connect Start benö­tigen, die bereits ein anderes TV-Produkt des Unter­neh­mens gebucht haben - etwa um mit GigaTV Cable auch private Programme in HD zu sehen. Der Start-Tarif sei die Basis für den Anschluss, ohne die folg­lich auch die optional verfüg­baren Kanäle nicht mehr zu empfangen wären.

Eine Alter­native zum Kabel­anschluss könnten auch DVB-T2, Satel­liten­direkt­emp­fang oder Strea­ming sein.

