Kabel-TV: Kann ich schon Vodafone TV Connect bestellen?

Bild: Vodafone In der vergan­genen Woche hat Voda­fone weitere Details dazu bekannt gegeben, wie die Versor­gung mit Kabel-TV nach Ende des Neben­kos­ten­pri­vilegs reali­siert wird. In einem ausführ­lichen Artikel haben wir erläu­tert, welche Kunden­gruppe jeweils TV Connect Zuhause, TV Connect Start und TV Connect Stan­dard bestellen kann, was das kostet und mit welchen Kabel-Internet-Tarifen der TV-Tarif buchbar ist.

Obwohl diese Vermark­tungs­infor­mationen von Voda­fone viele bis dahin offenen Fragen beant­worten, werfen sie gleich­zeitig wieder neue Fragen auf. Denn viele Kabel-Kunden wissen gar nicht, zu welcher Kunden­gruppe sie gehören. Ob sie zum ehema­ligen Verbrei­tungs­gebiet von Unity­media (Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen) oder Kabel Deutsch­land (rest­liche Bundes­länder) gehören, dürften viele Kunden leicht heraus­finden.

Doch vielen Kabel-TV-Zuschauern ist nicht klar, welche Verhand­lungen zwischen dem Vermieter und Voda­fone im Hinter­grund bereits statt­gefunden haben - oder eben (noch) nicht. Doch das lässt sich über die Voda­fone-Verfüg­bar­keits­abfrage ermit­teln.

Auf Briefe und E-Mails achten

Kabel-TV: Kann ich schon Vodafone TV Connect bestellen?

Bild: Vodafone Zunächst ist es wichtig, dass Kabel-Kunden alle Briefe und E-Mails, die von Voda­fone oder dem Vermieter eintreffen, lesen und beachten. Man sollte also in den kommenden Monaten auf keinen Fall Briefe von Voda­fone unge­lesen beiseite legen mit dem Gedanken, es könnte sich um unnütze Werbung handeln.

Der Vermieter und auch Voda­fone werden sicher darüber berichten, zu welchem Ergebnis die Verhand­lungen gekommen sind und zu welchen Kondi­tionen der TV-Kabel­anschluss zukünftig buchbar sein wird. Insbe­son­dere große Wohnungs­gesell­schaften, die viele Mieter haben und gege­benen­falls schon viele Jahre mit Voda­fone und den Vorgänger-Unter­nehmen zusam­men­arbeiten, werden mögli­cher­weise einen Rabatt für die eigenen Mieter aushan­deln. Briefe von Voda­fone könnten natür­lich auch Werbung für einen Kombi-Tarif mit Telefon und Internet beinhalten, doch davon sollte man sich nicht verwirren lassen, wenn man Internet bei einem anderen Provider beziehen und von Voda­fone nur den TV Connect möchte.

Durch die hohe Zahl der erfor­der­lichen Verhand­lungen wird es aber nach wie vor viele Wohnungen geben, für die noch kein Verhand­lungs­ergebnis fest­steht oder die Verhand­lungen noch gar nicht begonnen haben. Doch auch diese Verbrau­cher können sich schon jetzt infor­mieren (lassen).

Preis-Prüfung online bei Voda­fone

Wie es aussieht, hat Voda­fone damit begonnen, die in unserem letzten Artikel ausge­führten Preise, Voraus­set­zungen und auch die Verhand­lungs-Ergeb­nisse mit den Eigen­tümern in seine Online-Verfüg­bar­keits­abfrage einzu­pflegen. Wer wissen will, was bei ihm der Stand der Dinge ist, sollte auf der Seite zur Umstel­lung der Voda­fone-TV-Kabel­gebühren auf den Button "Jetzt Preis prüfen" klicken. Auf der nun folgenden Seite klickt man auf der rechten Seite unter "Dein persön­liches Angebot - TV Connect" auf "Angebot prüfen". Noch kein Verhandlungsergebnis, aber Vorregistrierung möglich

Screenshot: teltarif.de Nun erscheint eine Verfüg­bar­keits­abfrage, in der PLZ bzw. Wohnort, Straße und Haus­nummer einge­geben werden müssen. Die Abfrage funk­tio­niert sowohl für Mieter als auch Haus- und Wohnungs­eigen­tümer. Beim nun folgenden Ergebnis ist es wichtig, dass man dieses korrekt deutet. teltarif.de hat die Abfrage mit einigen realen Adressen auspro­biert.

In einem Fall erhielten wir als Ergebnis: "Für deine Adresse gibt es aktuell noch keinen Kabel-Anschluss-Vertrag." Da dieser alte Vertrag noch über den Vermieter läuft, kann der Inter­essent TV Connect zu diesem Zeit­punkt noch nicht bestellen. Das ist ein untrüg­liches Indiz dafür, dass zwischen dem Wohnungs­eigen­tümer und Voda­fone noch keine Verhand­lungen statt­gefunden haben oder noch nicht abge­schlossen sind.

Wichtig ist bei diesem Ergebnis aller­dings der Button "Jetzt regis­trieren". Diesen sollte man ankli­cken, um sofort von Voda­fone über das Ergebnis unter­richtet zu werden. Und dann wird auch der TV-Connect-Tarif buchbar sein. Diese Möglich­keit der Vorre­gis­trie­rung erspart es Inter­essenten, immer wieder online abfragen zu müssen, ob der TV-Kabel-Tarif endlich bestellbar ist.

Erste Ergeb­nisse bereits abfragbar

TV Connect ist verfügbar und bestellbar

Screenshot: teltarif.de Eine der teltarif.de-Redak­tion bekannte Familie hatte bereits vom Vermieter einen Brief erhalten, in dem das weitere Vorgehen beschrieben worden war. Diese Familie wusste also, dass sie den TV Connect buchen kann, wenn sie das möchte. Genaue Konditionen für TV Connect Start

Screenshot: teltarif.de Als wir die Adresse dieser Familie test­weise bei der Voda­fone-Verfüg­bar­keits­abfrage eingaben, erhielten wir als Ergebnis: "TV Connect ist an deiner Adresse verfügbar". Beim Klick auf "zum Angebot" erschienen die genauen Bedin­gungen für diese Adresse: Der Kunde muss für "TV Connect Start" erst bezahlen, wenn der bishe­rige Vertrag mit Neben­kosten-Abrech­nung zwischen Vermieter und Voda­fone beendet ist. Den genauen Zeit­punkt wird der Kunde dann auf der Auftrags­bestä­tigung ersehen. In der Regel sollte dieses Datum spätes­tens irgend­wann Mitte bis Ende Juni sein, da ja ab Anfang Juli die Abrech­nung über die Miet­neben­kosten nicht mehr erlaubt ist. Konditionen und Preis für reines Kabel-TV (Beispiel)

Screenshot: teltarif.de Im Fall dieser Familie war es so, dass sie für "TV Connect Start" aufgrund der Vertrags­ver­hand­lungen zwischen Voda­fone und Vermieter ledig­lich 6,99 Euro monat­lich zu zahlen hat, was dem bishe­rigen Preis bei Abrech­nung über die Miet­neben­kosten entspricht.

Warum ist die Abfrage so wichtig?

Es ist aus mehreren Gründen wichtig, diese Abfrage zu machen und auch das Ergebnis zu kennen: Selbst wenn TV Connect noch nicht bestellbar ist, weiß man immerhin, das aktuell kein Hand­lungs­bedarf besteht. Eine Bestel­lung ist erst dann erfor­der­lich, wenn man aufgrund der Vorre­gis­trie­rung benach­rich­tigt wird.

Und ganz beson­ders wichtig ist das Ergebnis für den Fall, dass die Voda­fone-Vertriebs­mit­arbeiter vor der Tür stehen und den Haus­bewoh­nern eben nicht nur den reinen TV Connect, sondern gleich einen Internet-Vertrag mit verkaufen möchten. So war es bei der von uns bereits erwähnten Familie: Hätte die Familie nicht online zunächst geprüft und ermit­telt, dass sie für einen reinen TV-Vertrag ledig­lich 6,99 Euro monat­lich zu zahlen hat, hätte sie jetzt mögli­cher­weise einen teuren Kabel-Internet-Vertrag "an der Backe" - und würde dafür rund 40 Euro monat­lich bezahlen.

Wer sich also vorher online infor­miert hat, kann die Voda­fone-Vertreter getrost wegschi­cken mit dem Hinweis, dass man alles, was man benö­tigt, selbst online bestellen wird.

Das Kabel­fern­sehen ist Deutsch­lands zweit­ältester Fern­seh­ver­brei­tungsweg nach der Antenne. Heute liefert das Kabel weit mehr als nur Fern­sehen und Radio.