UK: Fusion von Vodafone und Three?

o2 UK wollte mit Three UK fusio­nieren, das fand die EU nicht gut, der EuGH aber schon. Jetzt könnte es zur Hoch­zeit zwischen Voda­fone und Three UK kommen.

Der briti­sche Arm des welt­weit aktiven Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­ters Voda­fone will sich seinem Konkur­renten Three UK zusam­mentun. Das Manage­ment führe Gespräche mit dem Three-Eigen­tümer CK Hutchison über eine Zusam­men­legung der Geschäfte, teilte Voda­fone gestern mit und bestä­tigte damit schon länger kursie­rende Gerüchte, über die unter anderem der Fern­seh­sender "Sky News" berichtet hatte.

Voda­fone 51 Prozent, Three 49 Prozent

51 % Vodafone UK und 49 % Three: Wird die Fusion genehmigt?

Logos: Anbieter - Montage: teltarif.de Bei dem Vorhaben solle Voda­fone 51 Prozent des kombi­nierten Unter­neh­mens erhalten. Der Rest solle dann der "Three" Mutter­gesell­schaft CK Hutchison (früher Hutchison Whampoa) aus Hong­kong gehören. Bis wann das konkret werden könnte, teilte Voda­fone nicht mit.

Mehr Geld für Netz­ausbau

Durch die Fusion beider Unter­nehmen erhofft sich Voda­fone-Group-Chef Nick Read, die notwen­dige Größe für den kost­spie­ligen Aufbau des 5G-Netzes zu erlangen. Three UK hat in Tests bereits viel Lob für sein 5G-Netz erhalten. Das neue Unter­nehmen könne zudem den bitter notwen­digen Breit­band­ausbau in länd­lichen Gebieten voran­treiben, hieß es zur Erklä­rung. Ob Voda­fone und Three UK tatsäch­lich gemein­same Sache machen, ist derzeit noch unklar.

Druck auf die Konkur­renz

Voda­fone könnte mit der Zusam­men­legung der Geschäfte die Kunden­zahl deut­lich erhöhen und damit den bishe­rigen Mobil­funk-Platz­hirsch Ever­ything Ever­ywhere (EE) (Fusion von Orange UK und T-Mobile UK, gehört heute British Telecom(BT)) unter Druck setzen. Die Frage ist, was der briti­sche Telekom-Regu­lierer Ofcom sowie die briti­sche Wett­bewerbs­behörde CMA (Compe­tition and Markets Autho­rity) dazu meinen.

Vier auf drei - erneut?

Nach einer erneuten Fusion gäbe es in Groß­bri­tan­nien mit EE (Ever­ything Ever­ywhere) und der briti­schen Tele­fonica uk (die gerade mit Virgin­mobile zur Virgin Media o2 fusio­niert hat) nur noch zwei weitere Anbieter, was wiederum zu Lasten der Verbrau­cher­preise gehen könnte, befürchten Kritiker.

Schon einmal war die Fusion o2 und Three damals noch von der EU-Kommis­sion unter­sagt worden, das ging dann vor Gericht. Der Euro­päi­sche Gerichtshof sah das nach Jahren anders, die Fusion hätte damals (also UK noch in der EU war) erlaubt werden müssen. Doch da hatte sich o2 schon mit Virgin Mobile ange­freundet.

Auswir­kungen auf Europa?

Falls nun in Groß­bri­tan­nien diese erneute Mega­fusion geneh­migt würde, könnte das auch indi­rekt Auswir­kung auf EU-Europa haben, wo beispiels­weise in Spanien Masmovil und Orange-Spanien zusammen gehen wollen und auf den Segen aus Brüssel warten.

Es ist eine wirt­schafts­poli­tische Glau­bens­frage, ob viele Anbieter in einem Land für sehr güns­tige Preise, aber eine lausige bis Gar-Nicht-Netz­abde­ckung in "unren­tablen" Gebieten abseits der Ballungs­zen­tren sorgen, die dann vom Staat (und damit vom Steu­erzahler und somit von den Kunden) finan­ziert werden müssten, oder ob es besser wäre, wenn wenige größere Anbieter dann auch dazu verpflichtet werden könnten, eine möglichst flächen­deckende Versor­gung (und nicht nur der Wohn­bevöl­kerung, sondern auch von Gebieten, wo Menschen unter­wegs sind oder sich erholen) anbieten müssen.

Auswir­kungen auf Deutsch­land?

Unmit­tel­bare Auswir­kungen auf den deut­schen Markt dürfte die Zusam­men­arbeit zwischen Three und Voda­fone UK nicht haben. Das briti­sche Geschäft könnte renta­bler werden. Dadurch könnte im Ideal­fall der hohe Erwar­tungs­druck auf die deut­sche Tochter nach­lassen, womit Voda­fone in Deutsch­land sein Netz massiver ausbauen und die seit Jahren schwe­lenden Vertriebs- und Service-Probleme in den Griff bekommen könnte.

