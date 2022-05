England: Will Vodafone UK mit Three (3) fusionieren?

Die briti­sche Voda­fone Group hat verschie­denen Berichten zufolge Gespräche über einen Zusam­men­schluss ("Merger") ihres briti­schen Geschäfts mit dem Konkur­renten 3 UK aufge­nommen. Das meldet unter anderem der im Umfeld der GSMA erschei­nende Nach­rich­ten­dienst Mobi­leworld­live.

Im Falle einer Fusion (englisch "Merger") von "Voda­fone UK" und "3 UK" würden der derzeit dritt- und viert­größte Netz­betreiber Englands zusam­men­gelegt und damit der Wett­bewerb mit EE (früher Orange UK und T-Mobile UK) und der BT Group (British Telecom, gehört inzwi­schen zu 12 Prozent der Deut­schen Telekom und nutzt das Netz von EE) und o2 von Virgin Media (aus Fusion von o2 PLC und Virgin Media entstanden) verstärkt.

Voda­fone unter Druck

In Großbritannien wird diskutiert, ob Vodafone UK mit Three UK fusionieren könnte. Direkte Auswirkungen auf Deutschland sind derzeit unwahrscheinlich

Foto: Picture Alliance / dpa Sehr gut infor­miert ist die Wirt­schafts­zei­tung Finan­cial Times (FT), die leider ihre Akti­vitäten in Deutsch­land einge­stellt hat. FT wies jedoch darauf hin, dass Details zu Art und Inhalt der Gespräche noch nicht bekannt seien. Immerhin habe die Zeitung heraus­gefunden, dass über die Fusion schon im Jahre 2021 gespro­chen worden sei, damals ohne Ergebnis.

Die Branche vermutet, dass Voda­fone dem Druck des akti­vis­tischen Inves­tors Cevian Capital nach­geben muss. Cevian verlangt von Voda­fone-Chef Read, dass er sein Geschäft "verein­facht", sprich noch profi­tabler macht.

Unter­stellt, dass Voda­fone UK und das in Hong­kong behei­matete Unter­nehmen CK Hutchison, dem 3 UK gehört, eine Fusion anstreben wollen, bleibt die Frage, was die briti­schen Regu­lie­rungs­behörden dazu sagen. Denn am Ende würde sich die Zahl der großen Mobil­funk­anbieter in Groß­bri­tan­nien von vier auf drei redu­zieren. Dies weckt natür­lich starke Bedenken, dass die Preise für Mobil­funk danach steigen könnten.

Neuer Mann im Verwal­tungsrat

Voda­fone-Chef Read, hatte immer wieder betont, dass ein Betreiber einen "proak­tiven Ansatz zur Konso­lidie­rung des Marktes" verfolgen müsse. Bei Voda­fone ist Stephen Carter, CEO der Unter­neh­mens­gruppe Informa und erster Chef der briti­schen Aufsicht­behörde OFCOM in den Verwal­tungsrat einge­zogen. Carter war einst auch als Stra­tegie­chef der briti­schen Regie­rung tätig.

Bran­chen­kenner vermuten, dass die briti­sche OFCOM und das briti­sche Kartellamt CMA der Fusion nicht mehr so ableh­nend wie vorher gegen­über stehen könnten.

Die EU-Kommis­sion wird die Fusion eben­falls aufmerksam beob­achten, hat aber nach dem Brexit keine Möglich­keit mehr, offi­ziell darauf Einfluss zu nehmen.

Welche Auswir­kungen hätte das auf Voda­fone in Deutsch­land?

Ange­nommen die Fusion von Voda­fone UK und 3 UK käme wirk­lich zustande, stellt sich die Frage, ob das auch in Deutsch­land Auswir­kungen hätte. Vor etwa 22 Jahren hatte CK Hutchison sich gemeinsam mit E-Plus um eine UMTS-Lizenz beworben. Im Vorgriff auf den deut­schen Markt war in Erfurt ein Call-Center einge­richtet worden, das Drei-Kunden in Deutsch­land und Öster­reich betreuen sollte.

Die meist aus Thüringen stam­menden Mitar­beiter stießen bei den Anru­fern auf Dialekt spre­chende Kunden aus der Stei­ermark, Kärnten, dem Groß­raum Wien oder anderen Regionen. Das soll - berichten Insider - anfangs zu kuriosen Situa­tionen geführt haben.

Kommt "Drei" wieder nach Deutsch­land?

Der Markt­ein­tritt von "Drei" in Deutsch­land kam im Jahr 2000 aber nicht zustande, CK Hutchison hatte das Bieter­kon­sor­tium "wenige Minuten vor Schluss" verlassen.

Andere Bran­chen­kenner sind sich sicher, dass CK Hutchison gar keine Ambi­tionen mehr hat, auf dem deut­schen Markt aktiv zu werden, da "Deutsch­land viel zu teuer" sei. Im übrigen gibt es in Deutsch­land aktuell vier Netz­betreiber, eine Situa­tion die man in Groß­bri­tan­nien gerade "berei­nigen" möchte und die in Öster­reich bereits erfolgt ist.

Welche Markt­posi­tion könnte Voda­fone-Drei einnehmen?

Würde "Drei" die Voda­fone Deutsch­land über­nehmen, hätten sie eine schwie­rige Markt­posi­tion. Viele Kunden möchten endlich deut­lich güns­tigere Preise. Das Voda­fone-Netz ist stel­len­weise stark über­lastet oder in bestimmten Regionen einfach nicht genü­gend ausge­baut, alles Kosten­fak­toren.

Durch den Markt­ein­tritt von 1&1 als Netz­betreiber ist ohnehin mit Kampf­preisen zu rechnen, um mehr Kunden zu gewinnen. Eine denk­bare Markt­lücke für eine Voda­fone-3 könnte der Geschäfts­kun­den­markt sein, wo die Kunden eine bevor­zugte Behand­lung und exzel­lente Bera­tung erwarten, wofür sie dann viel­leicht einen höheren Preis bezahlen würden - verein­facht gesagt, die Rück­kehr von D2-Privat (vor dem Erwerb durch Voda­fone).

Dieser Markt wäre aber für Drei völliges Neuland, da sie eher auf durch­opti­mierte preis­güns­tige Ange­bote orien­tiert sind und da gibt es in Deutsch­land schon genug davon (die jedoch nicht so günstig sind, wie die Kunden es erhoffen).

Am Ende ändert sich wohl wenig bis nichts

Bleibt also für Voda­fone Deutsch­land wenig Hoff­nung, dass London die benö­tigen Gelder für einen besseren Netz­ausbau von Mobil­funk und Fest­netz (Migra­tion von Koax­kabel zu echter Glas­faser) in Deutsch­land frei­gibt. Statt­dessen werden weiter die Kosten­rechner über die Flure strei­chen, um zu schauen, wo sich weiter Kosten einsparen lassen. Denkbar wäre auch, dass weitere tech­nische Dienst­leis­tungen im Netz und Service dann zu CK Hutchison ausge­lagert und dem direkten deut­schen Zugriff entzogen werden.

Span­nend könnte es nur werden, falls die Voda­fone Group am Ende zerschlagen wird, weil die Inves­toren lieber kurz­fristig Einnahmen reali­sieren, anstatt lang­fristig dabei bleiben möchten. Eine auf sich allein gestellte Deut­sche Voda­fone dürfte nur schwer über­lebens­fähig sein.

