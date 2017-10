AVM-Flaggschiff als Miet- oder Kauf-Option

Gestern gab Vodafone bekannt, dass Neukunden ab sofort die FRITZ!Box 7590 zu ihrem DSL- oder VDSL-Vertrag wählen können. Nun hat auch die Deutsche Telekom auf teltarif.de-Nachfrage bestätigt, dass sie den aktuellen AVM-Router zur Miete oder wahlweise zum Kauf anbietet. Mit einem Kaufpreis von einmalig 269,99 Euro ist die FRITZ!Box allerdings teurer als bei Vodafone - hier kostet der Router nur 169,99 Euro. Im freien Handel bezahlen Käufer für das aktuelle AVM-Modell im Schnitt 269 Euro, also ähnlich viel wie bei der Telekom.

Auch bei der Miete müssen Telekom-Kunden tiefer in die Tasche greifen. Sie zahlen monatlich 7,95 Euro im Endgeräte-Servicepaket. Bei Vodafone sind es 5,99 Euro pro Monat.

Die FRITZ!Box 7590 ist das aktuelle Top-Modell von AVM und bietet Highlights wie VDSL-Super-Vectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s im Downstream, Multi-User-MIMO-Technologie (4x4 MIMO) sowie acht interne Antennen. Auch eine DECT-Station inklusive Anrufbeantworter, eine Heimnetzzentrale, zwei USB-3.0-Schnittstellen, vier Gigabit-LAN-Ports, Anschlüsse für analoge und ISDN-Telefone sowie ein Gigabit-WAN-Port für den Betrieb an einem Kabel- oder Glasfaser-Modem gehören zur Ausstattung. Die FRITZ!Box 7590 lässt sich sowohl an analogen als auch an ISDN- und All-IP-Anschlüssen einsetzten.

