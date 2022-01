Vodafone Störungskarte: Überblick zu Netzproblemen

Heut­zutage ist es wich­tiger denn je, reibungslos über Fest­netz und Mobil­funk kommu­nizieren zu können. Voda­fone hat das aktu­elle Jahr mit einer neuen Störungs­karte einge­leitet, welche visua­lisiert, wo es Probleme mit VDSL, Kabel, Glas­faser, 4G, 5G und weiteren Über­tra­gungs­stan­dards gibt. Diese Über­sicht zeigt entweder am eigenen oder einen gewünschten anderen Standort regis­trierte Störungen und deren Status an. Das Feature basiert auf Karten­daten von OpenStreetMap, wird über den Inter­net­browser ange­boten und ist auch für Smart­phones und Tablets opti­miert.

Voda­fone Störungs­karte listet Netz­werk­pro­bleme

Vodafone Störungskarte am PC

Störungs­karten sind ein hilf­rei­ches Werk­zeug, um poten­zielle Aussetzer bei der Inter­net­ver­bin­dung zu erör­tern. Portale wie Allestörungen.de offe­rieren einen solchen Service Netz­betreiber-über­grei­fend. Unter der nicht beson­ders barrie­refreien URL status.networkoverview.vodafone.de hat der Düssel­dorfer Netz­betreiber nun eine haus­eigene Lösung einge­führt. Bei der Verwen­dung bietet es sich an, der Anfrage des Stand­ort­zugriffs zuzu­stimmen. So können Sie direkt die Lage in Ihrer Umge­bung ermit­teln. Alter­nativ ist die manu­elle Eingabe der gewünschten Adresse möglich. Bei Bedarf lässt sich auf der Störungs­karte Heraus- und Hinein­zoomen.

Auf der linken Seite werden im Desktop-Browser die Problem­fälle, falls in der ausge­wählten Region vorhanden, mit zusätz­lichen Infor­mationen gelistet. Etwa die Art der betrof­fenen Verbin­dung und ob bereits eine Bear­bei­tung statt­findet. Im Moment scheint es dem Tool zufolge nur wenige Störungen bundes­weit im Voda­fone-Netz zu geben.

Störungs­karte funk­tio­niert auch auf Mobil­geräten

Vodafone Störungskarte am Handy

Nicht nur auf Compu­tern, sondern auch auf Smart­phones und Tablets lässt sich die Störungs­karte verwenden. Hierfür folgen Sie einfach unserem obigen Link oder geben die URL manuell in Ihren favo­risierten Browser ein. Sogar auf dem exoti­schen Außen­dis­play des Galaxy Z Fold 2 5G mit dem Seiten­ver­hältnis 25:9 wird die Inter­net­seite korrekt darge­stellt. Mögliche Störungen erscheinen beim Handy als aufschieb­bare Liste im unteren Bild­schirm­bereich. Wer mag, kann die Störungs­karte direkt auf dem Smart­phone-Start­bild­schirm verknüpfen. Auf dem Tablet-Display des Galaxy Z Fold 2 5G ähnelt die Darstel­lung des Features jener der Desktop-Ansicht.

Sollte es doch länger­fris­tige Probleme geben: Seit dem 1. Dezember gelten neue Verbrau­cher­rechte im Tele­kom­muni­kati­ons­bereich.