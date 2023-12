Vodafone: Internet-Ausfall im Großraum Berlin

Heute seit etwa 14 Uhr scheint bei Voda­fone eine größere Störung im Fest­netz aufge­treten zu sein. Im Groß­raum Berlin ist das Internet über Kabel (HFC) betroffen. Zunächst sei Internet über IPv6 noch funk­tio­niert zu haben und - solange man seinen Kabel­router nicht neu gestartet hatte - war auch noch der Router per TV-Kabel verbunden, klas­sisches Internet lief jedoch nicht mehr. Konkrete Störungs­berichte liegen uns aus verschie­denen Regionen von Berlin vor - sowohl in Berlin selbst als auch am Rand von Berlin.

Mobil­funk nicht betroffen?

Im Großraum Berlin gibt es eine Störung im Vodafone-Netz (HFC-KabelTV/Festnet).

Grafik: Vodafone Deutschland Der Mobil­funk scheint nicht betroffen zu sein. Internet per Mobil­funk funk­tio­niert an den betrof­fenen Stellen hingegen einwand­frei, wie mehrere Tests ergaben. Der Hinweis auf eine größere Störung kann im Internet beob­achtet werden: Gegen 14 Uhr trat auch der erste Peak beim Internet-Portal Allestörungen.de auf.

Voda­fone teilte uns auf Anfrage mit: "Ja, es gibt Einschrän­kungen bei einem kleinen Teil unserer Kabel­kunden im Bereich Berlin (kein Total­aus­fall, aber unter bestimmten Umständen kein TV, kein Internet und keine Fest­netz­tele­fonie via Kabel­netz). Die Fach­bereiche analy­sieren aktuell die genaue Ursache."

Sobald uns weitere Infos über Art und Dauer der Störung vorliegen, werden wir hier wieder berichten.