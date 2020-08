Allgäu oder Meer: Wo machen Vodafone-Kunden Urlaub?

Vodafone hat ein wenig Statistik betrieben und die Verkehrssteigerungen gegenüber dem Vorjahr ermittelt.

Grafik. Vodafone Dass Urlaub in Deutsch­land derzeit schwer ange­sagt ist, hat sich herum­ge­spro­chen. Hotels und Feri­en­häuser an den belieb­testen Urlaubs­zielen Deutsch­lands sollen "bis in den Herbst hinein ausge­bucht" sein. An Nord- und Ostsee seien Strände zeit­weilig "aufgrund des großen Andrangs" geschlossen gewesen. Der Mobil­funk-Netz­be­treiber Voda­fone hat dazu ein paar Zahlen veröf­fent­licht.

Gibt es Belege, dass Urlauber inner­deut­sche Urlaubs­ziele bevor­zugen?

Grafik. Vodafone Voda­fone sagt ja. Dazu wurde die über­tra­gene Daten­menge und die Anzahl der Gesprächs­mi­nuten der eigenen Mobil­funk­kunden zur Feri­en­zeit an Nord- und Ostsee und in der Feri­en­re­gion Allgäu-Bodensee analy­siert und mit dem iden­ti­schen Zeit­raum des vergan­genen Jahres vergli­chen. Das Ergebnis: Der mobile Daten­ver­kehr ist in den betrach­teten Urlaubs­re­gionen stark gestiegen.

Hoch­burg Ostallgäu / Garmisch-Parten­kir­chen

Die "Handy-Hoch­burg Deutsch­lands" sei die Feri­en­re­gion Ostallgäu/Garmisch-Parten­kir­chen, wo die über­tra­gene Daten­menge um spür­bare 126 Prozent anstieg, sich also mehr als verdop­pelt hat.

Die Statis­tiker bei Voda­fone haben für den Vergleich zwischen 2019 und 2020 einen drei­wö­chigen Zeit­raum vor Beginn der Sommer­fe­rien (30.5. bis 20.6.) und eine ebenso lange Zeit­spanne inner­halb der Feri­en­zeit (18.7. bis 8.8.) betrachtet.

Unter­sucht wurden Ostsee-Regionen in Meck­len­burg-Vorpom­mern (u. a. Rügen, Usedom, Greifs­wald) und in Schleswig-Holstein (u. a. Timmen­dorfer Strand, Schar­beutz, Fehmarn, Kiel, Eckern­förde, Damp und Plön).

Für die Nord­see­küste gingen die Ostfrie­si­schen Inseln und einige Gebiete Nord­fries­lands (u. a. Sylt, St. Peter-Ording, Husum und Amrum) ins Rennen. Im Binnen­land wurden die südli­chen Feri­en­re­gionen Ober­allgäu-Bodensee und Ostallgäu/Garmisch-Parten­kir­chen analy­siert.

Im Jahres­ver­gleich: Allgäu mit größtem Zuwachs, Nordsee schlägt Ostsee

Urlaubsziele in Deutschland (hier die Anlegestelle zum Königssee bei Berchtesgaden) sind dieses Jahr mehr als gefragt.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das mobile Daten­vo­lumen im Netz von Voda­fone ("D2") ist im Vergleich zu 2019 in den betrach­teten Regionen in der Feri­en­zeit (18.7. bis 8.8.) deut­lich gestiegen. Weit vorne liegt die Feri­en­re­gion Ostallgäu/Garmisch-Parten­kir­chen (plus 126 Prozent), gefolgt von der Feri­en­re­gion Ober­allgäu-Bodensee mit plus 65 Prozent.

An der Küste liegt die Nordsee deut­lich vor der Ostsee: Auf den ostfrie­si­schen Inseln gab es ein Plus von 59 Prozent, in Nord­fries­land sogar einen Zuwachs von 64 Prozent. Dagegen fällt der Zuge­winn an der Ostsee moderat aus: In den Urlaubs­re­gionen der Ostsee steigt die über­tra­gene Daten­menge um maximal 21 Prozent. Das Tele­fo­nie­vo­lumen stieg in allen Regionen um acht bis elf Prozent. Einziger Ausreißer ist Ostfries­land mit rund zehn Prozent weniger Sprach­te­le­fonie.

Daten­menge an Nord- und Ostsee gestiegen

Vergleicht man die Daten­menge, die 2020 vor den Ferien über­tragen wurde, mit der in den Ferien über­tra­genen Daten­menge, liegt die Ostsee-Region in Meck­len­burg-Vorpom­mern mit einem Zuwachs von 41 Prozent vorne. Auch auf den ostfrie­si­schen Inseln, an der Ostsee rund um Timmen­dorf und in Nord­fries­land stieg die über­tra­gene Daten­menge jeweils um über 30 Prozent an.

Für die Feri­en­re­gionen Ober­allgäu-Bodensee und Ostallgäu/Garmisch-Parten­kir­chen ist dagegen ledig­lich ein Plus von rund 15 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2019 bleiben die Stei­ge­rungs­raten beim Daten­ver­kehr in der Feri­en­zeit aber relativ konstant.

Dies gilt übri­gens auch für die Tele­fonie. Die größte Stei­ge­rung beim Tele­fo­nieren im Mobil­funk­netz verzeich­nete in diesem Jahr die Ostsee­re­gion in Meck­len­burg-Vorpom­mern mit einem Zuwachs von 18 Prozent.

Statistik mit Schwä­chen

Diese Statistik hat natür­lich etwas Schwä­chen. Nicht ange­geben wurde die Netz­ver­füg­bar­keit und Netz-Qualität (Geschwin­dig­keit) vor Ort. Wo ein Netz gut empfangbar ist, muss mit stär­kerer Nutzung gerechnet werden. Wo es kein oder nur schwa­ches Netz gibt (wenig Feld­stärke, kein LTE), kann es kaum "stärker" genutzt werden. Beispiels­weise berichten Urlauber von der Ostsee­küste über stre­cken­weise "kata­stro­phal schlechte" Abde­ckung, etwa rund um Kühlungs­born.

Inter­es­sant wäre auch einmal der Vergleich zwischen Telekom, Telefónica und Voda­fone gewesen. Sind bei den Kollegen die Stei­ge­rungs­raten gleich oder anders? Wie gut ist die Netz­ab­de­ckung in den unter­suchten Gebieten?

Wo Voda­fone trotz Tourismus-Boom nicht versorgt

St. Bartholmä ist nur per Schiff erreichbar, dort gibt es WLAN von Vodafone, aber kein eigenes Handynetz. Das stiftet D1 und o2 Kunden gehen leer aus.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Übri­gens: Die Besu­cher­zahlen am baye­ri­schen Königssee (bei Berch­tes­gaden) sind in diesem Jahr stark gestiegen, für Schiffs­ti­ckets musste im Internet vorbe­stellt oder lange gewartet werden. In St. Bartholmä (am Königssee, regulär nur per Schiff oder für geübte Berg­wan­derer unter Umständen auch zu Fuß erreichbar) gibt es beispiels­weise nur eine gerade noch so ausrei­chende Netz­ver­sor­gung mit EDGE von der Telekom. Voda­fone Mobil­funk konnten wir dort nicht empfangen. Den Bier­garten versorgt Voda­fone hingegen mit WLAN ("Bayern-WLAN"). o2 glänzte dort im Sommer durch völlige Abwe­sen­heit.

Wie stark wäre der Daten­ver­kehr dieses Jahr gestiegen, wenn Voda­fone künftig dort selbst versorgen würde?