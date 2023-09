Vodafone: Staus & Baustellen warnen künftig vor sich selbst

Stra­ßen­sperr­anhänger von Wander­bau­stellen können gefähr­lich werden. Ein Polit­pro­jekt von Voda­fone will Verkehrs­teil­nehmer früh­zeitig waren.

Voda­fone infor­miert über ein neues Pilot­pro­jekt, das der Netz­betreiber gemeinsam mit der Straßen.NRW-Landes­ver­kehrs­zen­trale umsetzt. Stra­ßen­sperr­anhänger von soge­nannten Wander­bau­stellen sollen eine smarte Funk­tion bekommen, um Verkehrs­teil­nehmer mittels Live-Infor­mationen früh­zeitig über deren Standort zu infor­mieren. Zunächst ist von Bundes- und Landes­straßen in Nord­rhein-West­falen die Rede. Bei der Umset­zung gibt es eine Beson­der­heit, von der die Verkehrs­teil­nehmer profi­tieren sollen.

Sperr­anhänger senden live

5G soll Live-Informationen über den Standort von Wanderbaustellen übermitteln

Bild: © Vodafone Die smarten Anhänger auf NRWs Straßen sollen dafür Sorge tragen, dass Baustel­len­infor­mationen den Verkehrs­teil­neh­mern früh­zeitig über­mit­telt werden. Die Infor­mationen sollen als digi­tale Echt­zeit­daten den Live-Standort von Stra­ßen­sper­rungen zuver­lässig anzeigen und so als Warn­hin­weise die Verkehrs­teil­nehmer errei­chen.

Eine Beson­der­heit bei diesem Pilot­pro­jekt sei das System mit offenen Stan­dards. Die Daten sollen so in gängige Karten-Anwen­dungen wie Google Maps, Apple Karten und in jedes mobile Navi­gati­ons­system imple­men­tiert werden können. Dabei spiele laut Anbieter Fahr­zeug­marke oder Fahr­zeug­her­steller keine Rolle.

Michael Rein­artz, Inno­vati­ons­chef Voda­fone Deutsch­land, sagt dazu: "Wenn Stra­ßen­sperr­anhänger im Internet der Dinge funken, dann erhöht das die Sicher­heit auf unseren Straßen. Mit diesem Projekt reali­sieren wir eine von unzäh­ligen Einsatz­mög­lich­keiten von IoT. Zukünftig ist auch denkbar, diese Tech­nologie auf Stau-Enden auszu­weiten. Damit ihre genaue Posi­tion trans­parent und früh­zeitig mit anderen Vekehrs­teil­neh­menden geteilt werden kann, um Auffahr­unfälle zu vermeiden."

