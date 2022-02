Vodafone will raus aus Spanien

Der welt­weit aktive Mobil­funk- und Fest­netz­betreiber Voda­fone hat gerade seine Geschäfts­zahlen vorge­legt.

Spanien: Boden­loser Preis­krieg

Die Geschäfte in Spanien laufen schlecht, es herrscht ein brutaler Preis­krieg. Dort bietet Voda­fone beispiels­weise eine unli­mitierte Sprach- und Daten-Flat­rate an, mit unter­schied­lichen Daten­höchst­geschwin­dig­keiten. "Mitt­lere Geschwin­dig­keit" gibt's für 12,50 Euro im Monat. Wer 5G dazu nimmt, zahlt monat­lich 19 Euro und muss sich für ein Jahr verpflichten. Kein Wunder, dass bei diesen Preisen gestan­dene Mobil­funk­manager Panik bekommen. Die Voda­fone-only-Marken­shops wurden in Spanien schon geschlossen.

Nick Read räumte Verkaufs­absichten ein

Bei Vodafone in Spanien läuft es nicht rund. CEO Nick Read möchte aussteigen.

Foto: Picture Alliance / dpa Nun musste Voda­fone Chef Nick Read einräumen, dass seine Filiale in Spanien zur Dispo­sition steht. Das spani­sche Magazin Xataka berichtet, dass Voda­fone in Spanien ein Schild "zu verkaufen" ins Schau­fenster gestellt habe.

Voda­fone gehe es in Spanien nicht gut. Das dritte Geschäfts­quartal habe wieder schlechte Ergeb­nisse gelie­fert und der Chef der Voda­fone Group wolle nicht mehr. Er strebe ganz offi­ziell den Ausstieg aus seiner spani­schen Toch­ter­gesell­schaft an. Read bestä­tigte, dass sie Gespräche mit mehreren Inter­essenten über die Inte­gra­tion oder den Verkauf des Unter­neh­mens führten. Ein poten­zieller Käufer wird beson­ders heiß gehan­delt: MasMóvil.

Wer ist MasMóvil?

Die Masmóvil-Gruppe ist in Spanien und Latein­ame­rika aktiv. Masmóvil wurde in Spanien beispiels­weise unter dem Marken­namen "Yoigo" bekannt, hat aber noch andere Ange­bote im Port­folio. Voda­fone-Chef Nick Read schwebt ein kompletter Verkauf vor oder notfalls eine Fusion bzw. ein Joint Venture mit MasMóvil.

Sinkende Umsätze bei Voda­fone Spanien

Der Umsatz von Voda­fone Spanien sank im letzten Geschäfts­quartal (von Oktober bis Dezember 2021) um 1,6 Prozent. Außerdem muss Voda­fone Spanien einen Rück­gang des Kunden­stamms in allen Berei­chen wie Mobil­funk, Breit­band oder soge­nannten "Fixed-Mobile"-Kunden verkraften. Der Finanz­bericht von Voda­fone zeige, dass Spanien das schlech­teste Land der Gruppe bei den Service-Umsätzen in Europa gewesen sei.

Nicht nur in Spanien sind die Zahlen unbe­frie­digend. Auch in Italien steht Voda­fone vor Problemen. Hier wird über den Verkauf an einen Finanz­investor speku­liert. Doch ob es dazu kommt, ist noch unklar, denn: In beiden Fällen müssen die natio­nalen und euro­päi­schen Kartell­behörden noch ein Wört­chen mitreden.

In Deutsch­land wurde der Funk­ruf­betreiber e*message verkauft.