Autonomes Fahren: Vodafone und Sony testen Prototyp

Der japa­nische Tech­nologie-Konzern Sony und der Netz­betreiber Voda­fone haben im Alden­hoven Testing Center (bei Aachen) erst­mals Test­fahrten im 5G-Netz durch­geführt. Am Start ist "VISION-S", das soll das erste Elektro-Auto von Sony werden, das gemeinsam mit zahl­rei­chen Tech­nologie-Part­nern gebaut wird.

Neben der Telekom und Telefónica (o2) ist Voda­fone gerade dabei, in Deutsch­land den Ausbau seines 5G-Netzes voran zu bringen. Beson­ders stolz ist Voda­fone darauf, "als erster Anbieter in Europa" die 5G-Tech­nologie SA (Stan­dalone) für Privat­kunden auf den Markt zu bringen, was neben großen Band­breiten zugleich auch deut­lich gerin­gere Latenz­zeiten bringt und Network Slicing (ein Netz im Netz) möglich macht.

Die Wett­bewerber Telekom und o2 bieten SA derzeit nur für Indus­trie­kunden im Rahmen von werks­internen Campus-Netzen an, wollen aber später auch ihr Angebot für Privat­kunden erwei­tern.

5G im Stra­ßen­ver­kehr

Nein, das ist kein Tesla, sondern ein Auto von Sony. Der Prototyp lernt bei Vodafone in Aldenhoven, was 5G ist

Foto: Vodafone Deutschland Gerade im Stra­ßen­ver­kehr soll 5G künftig eine wich­tige Bedeu­tung zukommen. Aktu­elle Autos sollen sich unter­ein­ander oder mit spezi­ellen Servern über den Stra­ßen­zustand (Staus, Unfälle, Gefahren durch Wetter­lagen wie Glatteis, Sturm etc.) austau­schen.

Unter­stellt, das Netz ist entlang der befah­renen Straße wirk­lich sehr gut ausge­baut, könnte das eines Tages die Sicher­heit auf den Straßen erhöhen und den Komfort im Auto weiter verbes­sern.

Das 5G Mobi­lity Lab in Alden­hoven ist ein abge­sperrtes Gelände mit einem spezi­ellen Stra­ßen­system, wo neue Fahr­zeuge und Tech­niken erprobt werden können. Sony und Voda­fone wollen den VISION-S-Prototyp für die Kommu­nika­tion im Echt­zeit-Netz vorbe­reiten. Erste Live-Tests haben letzte Woche dort begonnen.

Mit 5G wird das Auto zur Daten­bank auf Rädern

Hannes Amets­reiter, der Chef von Voda­fone in Deutsch­land, blickt weit in die Zukunft: „Wenn aus Mobil­funk ein Echt­zeit-Netz wird, dann wird das Auto zur Daten­bank auf Rädern. Bei uns im 5G Mobi­lity Lab lernt die VISION-S in Echt­zeit zu kommu­nizieren. Gemeinsam mit Sony machen wir den ersten Proto­typen bereit für 5G, damit neue Features künftig mit einem einfa­chen Soft­ware-Update im Auto einge­spielt werden können. Ganz egal ob auf der Auto­bahn, im Stadt­ver­kehr oder an der Elek­tro­lade­säule“.

Durch­gän­gige Daten­ver­bin­dung zwischen Auto und Netz­betreiber-Antenne

Zunächst haben die Partner das Ziel, dass der VISION-S Prototyp dauer­haft eine stabile Verbin­dung zum 5G-Netz aufbaut und die auch perma­nent beibe­hält. Auch das fahrende Elektro-Auto soll bei hohen Geschwin­dig­keiten durch­gängig und unter­bre­chungs­frei Daten im 5G-Netz austau­schen können.

Dafür opti­mieren Voda­fone und Sony derzeit das Zusam­men­spiel vom fest im VISION-S verbauten Mobil­funk-Modul mit der 5G-Antenne. In Aldenhoven (bei Aachen) gibt es ein Fahrerprobungszentrum, das Vodafone mit einem dafür vorbereiteten 5G-Netz versorgt

Foto: Vodafone Deutschland Der Daten­aus­tausch zwischen Auto und Mobil­funk-Station soll dann ähnlich funk­tio­nieren, wie es heute im Alltag millio­nen­fach durch die genutzten Smart­phones passiert. Der Unter­schied: Künftig werden die Autos deut­lich größere Daten­mengen über­tragen als die Handys bislang.

Neue Features per Soft­ware-Update

Ein modernes Auto bekommt teil­weise schon heute und verstärkt in Zukunft jeder­zeit Soft­ware Updates über Funk (OTA = "Over the Air"), die neue Funk­tionen und Merk­male ("Features") akti­vieren oder auch deak­tivieren können. Dazu ist im Auto der Zukunft ein 5G-Modem-Modul fest verbaut. Es verbindet den Proto­typen dauer­haft mit dem 5G-Netz.

Die Betriebs­sys­teme des Fahr­zeugs können so rund um die Uhr Daten in die Cloud senden (beispiels­weise wich­tige Fahr­zeug­daten über Verbrauch oder Verschleiß, mögliche Fehl­funk­tionen, die einen auto­mati­schen Termin in der Werk­statt auslösen könnten).

Das Auto könnte Infor­mationen für ein Pannen­hilfs­fahr­zeug senden, welches Problem die eigene Weiter­fahrt verhin­dert und das Auto kann Daten empfangen, um die Fahrt besser durch­führen zu können und vieles mehr. Das Auto wird also perma­nent mit dem 5G-Netz verbunden sein.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Vernet­zung des Autos ist schon da, steckt aber noch in den Kinder­schuhen. Fast alle neu verkauften Autos, ob sie mit fossilem oder synthe­tischem Verbren­nungs-Treib­stoff, Wasser­stoff oder direkt mit Strom ange­trieben werden, sind mehr oder weniger vernetzt.

Infor­mationen über die Stra­ßen­lage und befahr­bare Wege zum Ziel sind längst Stan­dard. Gegen­sei­tige Warnungen bei Regen, Nebel oder Sturm durch umge­stürzte Bäume oder schlicht Glatteis oder ein quer­ste­hendes Fahr­zeug hinter einer Kuppe, sind das Ziel. Doch dafür braucht es ein Netz in einer Flächen­deckung und Qualität, von der wir heute nur träumen können.

Das wird eine Aufgabe, die ein Netz­betreiber für sich alleine vermut­lich gar nicht leisten können wird. Hier ist inten­sive Koope­ration und ein Ausbau auch abge­legener Orte gefragt. Sonst werden Hoff­nungen und Erwar­tungen geweckt, die schnell in Enttäu­schung und Ableh­nung umschlagen können.

