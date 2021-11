Smartwatch-Tarif von Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone forciert die Vermark­tung von Smart­wat­ches, die auch über ein Mobil­funk-Modem verfügen und mit einer eSIM ausge­stattet sind. Schon seit geraumer Zeit bietet das Unter­nehmen seine OneNumber genannte MultiSIM auch als eSIM an, sodass der am Smart­phone genutzte Mobil­funk­tarif - inklu­sive der Rufnummer - auch auf der Uhr zur Verfü­gung steht. Datenblätter Apple Watch SE LTE

Samsung Watch4 40mm LTE

Jetzt hat der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mit der SmartTech OneNumber einen neuen Tarif einge­führt, der sich speziell an Kunden richtet, die an einer Smart­watch inter­essiert sind. Die Beson­der­heit: Über diesen Tarif mit zwei­jäh­riger Mindest­lauf­zeit haben Inter­essenten die Möglich­keit, ihre Handy-Uhr über den Vertrag abzu­bezahlen.

Das sind die Preise

Smartwatch-Tarif von Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de SmartTech OneNumber schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 5,99 Euro zu Buche und kostet demnach 99 Cent mehr als die MultiSIM von Voda­fone in den meisten Smart­phone-Tarifen. Dazu kommen die Kosten für die gewählte Smart­watch. Beispiels­weise ist die Samsung Galaxy Watch 4 LTE (40 mm) oder die Cellular-Version der Apple Watch SE (40 mm) für eine monat­liche Zuzah­lung von 15,99 Euro zu bekommen. Dazu kommen ein Einmal­betrag von 1 Euro bei der Samsung-Uhr bzw. von 109,90 Euro bei der Apple Watch SE.

Auch die Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE (46 mm) sowie die Apple Watches der Serien 6 und 7 sind in Verbin­dung mit SmartTech OneNumber zu bekommen. Uhren weiterer Hersteller finden derzeit wiederum noch keine Berück­sich­tigung. Der Smart­watch-Vertrag ist mit den Red-, Red+-, Smart-, Young- und Black-Tarifen von Voda­fone kombi­nierbar und hat eine zwei­jäh­rige Lauf­zeit. Ohne Smart­phone-Vertrag ist SmartTech OneNumber nicht erhält­lich.

So geht es nach 24 Monaten weiter

Nach 24 Monaten endet der Smart Tech OneNumber-Tarif auto­matisch. Dann läuft das eSIM-Profil für die Smart­watch zu den regu­lären OneNumber-Kondi­tionen weiter. Alter­nativ besteht die Möglich­keit, die MultiSIM wieder zu kündigen. Gebucht werden kann das Smart­watch-Angebot in den Voda­fone-Shops oder über die Telefon-Hotline des Netz­betrei­bers (0800-7242631).

Die Samsung Galaxy Watch 4 haben wir in einer weiteren Meldung einem Hands-On-Test unter­zogen.