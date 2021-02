Vodafone: Neue Tarife für Smartwatches, Kameras & Tracker

Bei dem Begriff IoT für "Internet of Things" denken viele Menschen ausschließ­lich an vernetzte Maschinen, Autos oder Container - doch das ist falsch: Zahl­reiche Hersteller bieten vernetzte Geräte speziell für Privat­kunden an. Dazu gehören Über­wachungs­kameras für zu Hause, vernetzte Uhren für Kinder oder Senioren sowie Tracker für Koffer, Ruck­säcke oder Autos.

Und damit die vernetzten Geräte ihren Standort zuver­lässig melden können, ist ein mobiler Internet-Tarif erfor­der­lich. Hierfür gibt es eben­falls bereits zahl­reiche Provider. Voda­fone hat für diesen Zweck heute neue Tarife vorge­stellt.

Die Kondi­tionen der neuen Smart-Tech-Tarife

Hört man sich zum Thema Tarife für vernetzte Geräte um, bekommt man meist diese Wünsche zu hören: Das Mobil­funk­netz muss gut ausge­baut sein, der Tarif soll nur wenige Euro im Monat kosten und er muss flexibel kündbar sein. Diese Anfor­derungen erfüllen die neuen Voda­fone-Tarife immerhin teil­weise. Seit 2017 hatte Voda­fone seinen Bereich der IoT-Tarife unter dem Namen V by Voda­fone zusam­men­gefasst, die neuen Tarife tragen nun die Bezeich­nung "Smart Tech", verbunden mit den aus der Beklei­dungs­branche bekannten Größen­angaben S, M und L.

Vodafone Smart Tech: Tarife im Vergleich

Bild: Vodafone Voda­fone hat die Tarife auf die jewei­ligen Geräte und einen gewissen Einsatz­zweck abge­stimmt. Der "Smart Tech S" ist für smarte Tracker gedacht, beinhaltet 500 MB und kostet bei 24-mona­tiger Lauf­zeit 1,99 Euro im Monat. Der "Smart Tech M" richtet sich an Nutzer von Smart­wat­ches und Kinder- oder Senioren-Uhren mit Tele­fon­funk­tion. Er beinhaltet darum 3 GB, 500 Minuten, 100 SMS und kostet 5,99 Euro monat­lich für zwei Jahre.

Für 9,99 Euro monat­lich (24 Monate) ist der "Smart Tech L" erhält­lich, der für vernetzte Über­wachungs­kameras gedacht ist und 20 GB beinhaltet. Alle Tarife sind auch mit einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit erhält­lich, kosten dann aber jeweils 1 Euro monat­lich mehr. Eine einma­lige Akti­vie­rungs­gebühr fällt bei den Smart-Tech-Tarifen nicht an. Alle Tarife können bis zu maximal 7 GB monat­lich auch im EU-Roaming verwendet werden. Die neuen Smart-Tech-Tarife können nach Wieder­eröff­nung des Einzel­han­dels in allen Voda­fone-Shops und im Fach­handel erworben werden.

Neo Smart Kids Watch mit Tarif

Neo Smart Kids Watch mit Disney-Motiven

Bild: Disney, Disney/ Pixar und Lucasfilm Ltd., 2020 MARVEL, Vodafone Voda­fone verkauft in seinem Online-Shop auch passende Geräte zu den Tarifen, wobei die Geräte natür­lich bei jedem Elek­tronik­händler erworben werden können. Speziell für Kinder bewirbt Voda­fone aktuell die Neo Smart Kids Watch mit Disney-Motiven. Bereits Ende 2020 hatte Voda­fone die Koope­ration mit Disney zur Smart Kids Watch Neo ange­kün­digt.

Die Neo Watch ist im Voda­fone Smart Tech Online-Shop zum Preis von 199,90 Euro in den zwei Farben Mint und Ocean erhält­lich. Zum Start bietet Voda­fone ein auf zwei Wochen befris­tetes Einfüh­rungs­angebot, bei dem Käufer die Uhr 30 Euro güns­tiger, also für 169,90 Euro erwerben können. Hinzu kommt die monat­liche Service-Gebühr für den Tarif in Höhe von 5,99 Euro bei einem Zwei­jah­res­ver­trag. Auf Amazon bietet Voda­fone während der Vorver­kaufs­phase die Uhr anstatt für regulär 299 Euro inklu­sive einer 24-mona­tigen Tarif­nut­zung für 249 Euro an.

Nach Wieder­eröff­nung des Einzel­han­dels wird die Neo Watch dann auch in allen Voda­fone-Shops gemeinsam mit dem Smart Tech M für 12,99 Euro monat­lich (Lauf­zeit 24 Monate) zuzüg­lich Einmal­preis von 29,90 Euro verkauft. Über zwei Jahre bezahlt man dann insge­samt aber 341,66 Euro.

Tarif-Alter­nativen

Alter­native Tarife für Tracker bieten Dril­lisch mit seiner Marke M2M-Mobil (Tarife im o2- und Voda­fone-Netz) sowie die inter­national verwend­bare SIM-Karte von Things Mobile. Mit 1NCE bietet die Telekom einen Daten­tarif für 10 Euro einmalig für 10 Jahre.

