Vodafone startet neue Smart-Tarife: Teurer und mehr drin

Nachdem Voda­fone im Juni seine Red- und Young-Tarife durch GigaMobil und GigaMobil Young ersetzt hat, stellt der in Düssel­dorf ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber zum 11. August auch seine Smart-Tarife neu auf. Das geht aus Fach­han­dels­infor­mationen hervor, die der teltarif.de-Redak­tion vorliegen. Mit dem Start des neuen Smart-Port­folios endet die Zeit, in denen diese Verträge preis­lich unter­halb der Red- bzw. GigaMobil-Ange­bote ange­sie­delt waren.

Der Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern präsen­tiert die neuen Smart-Tarife, die vornehm­lich über den Fach­handel und nicht über die eigenen Vertriebs­kanäle von Voda­fone vermarktet werden, unter dem Motto "Get more for more". Ein Slogan, den in leicht abge­wan­delter Form auch die Deut­sche Telekom vor einigen Jahren für sich entdeckt hat. Für weniger als 34,99 Euro im Monat gibt es Voda­fone Smart künftig nicht mehr. Je nach Inklu­siv­leis­tungen kann die Grund­gebühr bis zu 64,99 Euro monat­lich betragen. Vodafone bringt neue Smart-Tarife

Bild: Vodafone

Das sind die neuen Smart-Tarife

In allen Smart-Tarifen ist eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Die Verträge unter­scheiden sich demnach durch das inklu­dierte Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Smart Entry kostet monat­lich 34,99 Euro und bietet 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im Smart Lite für 39,99 Euro pro Monat steigt das Inklu­siv­volumen auf 20 GB.

Der neue Smart S kostet 44,99 Euro im Monat und bietet jeweils 30 GB Daten­volumen. Smart M ist für monat­lich 49,99 Euro zu bekommen und die Kunden bekommen 40 GB Surf-Volumen. Smart L schlägt mit einer Monats­gebühr von 54,99 Euro zu Buche, und das Inklu­siv­volumen beträgt 50 GB. Für Viel­nutzer bietet Voda­fone noch die Tarife Smart XL mit 60 GB für 59,99 Euro und Smart XXL mit 70 GB für 64,99 Euro an.

Weiterhin kein 5G-Zugang?

In den uns vorlie­genden Unter­lagen gibt es keinen Hinweis zu einer mögli­chen Frei­schal­tung des 5G-Netzes in den neuen Voda­fone-Smart-Tarifen. In den bishe­rigen Preis­modellen konnten die Kunden zwar über LTE mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream surfen, der 5G-Zugang war aber gesperrt. Denkbar wäre, dass diese Rege­lung für die neuen Preis­modelle über­nommen wird.

Wer auch einen Fest­netz­anschluss von Voda­fone nutzt, profi­tiert von der GigaKombi. Das heißt, die monat­liche Grund­gebühr des gebuchten Smart-Tarifs redu­ziert sich um 5 Euro und der Kunde bekommt 50 Prozent mehr Daten­volumen. Ferner ist - wie bei GigaMobil - jetzt das GigaDepot enthalten. Das heißt, Kunden nehmen nicht genutztes Daten­volumen auto­matisch in den jeweils nächsten Monat mit (wo dann aber zuerst das neue Surf­volumen verbraucht und ggf. anschlie­ßend auf das GigaDepot zurück­gegriffen wird). Die neuen Smart-Tarife ab 11. August

Quelle: Vodafone

Voda­fone Smart für Junge Leute

Das neue Smart-Tarif­port­folio von Voda­fone gibt es jetzt auch mit Sonder­kon­ditionen für Kunden im Alter unter 28 Jahren. Diese zahlen die gleiche Grund­gebühr wie andere Nutzer, bekommen aber monat­lich 50 Prozent mehr Daten­volumen. Wer als Kunde unter 28 Jahren auch einen Fest­netz­anschluss von Voda­fone nutzt, bekommt das monat­liche Daten­volumen dank Junge-Leute-Vorteil und GigaKombi verdop­pelt.

