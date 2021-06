Vodafone startet SIMon mobile: 8 GB ab 8,99 Euro pro Monat

Voda­fone geht heute mit einer neuen Mobil­funk­marke an den Start. Das Angebot nennt sich SIMon mobile und richtet sich an Inter­essenten, die einen Tarif zu Preisen im 10-Euro-Segment suchen. Hier sei Voda­fone bislang noch nicht so aktiv gewesen, wie Martin Schiffer, Chef der neuen Marke, im Gespräch mit teltarif.de erläu­terte.

Mit otelo, der bereits bestehenden Discount-Marke von Voda­fone, sei SIMon mobile nicht direkt vergleichbar. So werde otelo vor allem im statio­nären Handel und auch im Paket mit Smart­phones verkauft. SIMon mobile sei hingegen ein reines Online-Angebot, das ausschließ­lich als SIM-only-Tarif vermarktet werde.

Schiffer bezeich­nete SIMon mobile als "Netflix des Mobil­funks", das ohne lange Vertrags­bin­dung auskomme. So fallen beim Vertrags­abschluss keine Anschluss­gebühren an und die Mindest­lauf­zeit beträgt einen Monat. Anders als die "App-Discounter" der Mitbe­werber will SIMon mobile für eine schnelle Bekannt­heit der Marke sorgen - etwa durch eine Waschbär-Figur namens Simon, die als Marken­bot­schafter dient.

Grund­gebühr ab 8,99 Euro im Monat

Martin Schiffer ist Chef der neuen Vodafone-Marke SIMon mobile

Foto: Vodafone SIMon mobile bietet den Kunden zum Start nur einen Tarif an. Dazu sind zwei Daten­optionen buchbar. Beim zum Start ange­botenen Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie monat­lich 8 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über GPRS und LTE. Dabei stehen maximal 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung.

Die Höhe der monat­lichen Fixkosten hängt davon ab, ob sich der Kunde für eine neue Handy­nummer entscheidet und von welchem Provider die Rufnummer ggf. zu SIMon mobile portiert wird. Regulär schlägt der Tarif mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 14,99 Euro zu Buche. Kunden, die sich beim Vertrags­abschluss für eine neue Handy­nummer entscheiden, erhalten dauer­haft einen Rabatt von 3 Euro pro Monat. Damit redu­ziert sich der Grund­preis auf 11,99 Euro pro Monat.

Für Kunden, die ihre bishe­rige Handy­nummer zu SIMon mobile portieren, kann sich die Grund­gebühr um 6 Euro monat­lich redu­zieren, sodass sich der bewor­bene Monats­preis "ab 8,99 Euro" ergibt. Dieser Rabatt gilt nicht für Portie­rungen von cong­star, fraenk, mobilcom-debitel, o2, otelo, Tchibo Mobil, Telekom und Voda­fone. Wer von einem dieser Anbieter kommt, zahlt bei SIMon mobile den vollen Grund­preis von 14,99 Euro pro Monat. Für Kunden von BILDmobil und Pure Mobile wird die Rufnum­mern­mit­nahme nicht ange­boten.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche Daten­optionen bei SIMon mobile verfügbar sind und wie das Angebot der Discount­marke für die Nutzung im Ausland aussieht.