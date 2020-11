Vodafone: Samsung QLED-TV zum GigaTV-Max-Vertrag dazu

Vodafone startet heute eine Promoaktion für sein GigaTV. Wenn man einen Anschluss bucht, könnte ein Samsung QLED 4K TV mit im Paket sein.

Heute startet Voda­fone seine „GigaTV Enter­tain­ment Max" Kampagne.

Damit möchte Voda­fone auf die Möglich­keiten seiner "Voda­fone Enter­tain­ment Platt­form GigaTV" aufmerksam machen, die Filme, Serien, Top Sport und Doku­men­tation gebün­delt enthält. Neben den klas­sischen linearen TV-Sendern seien "eine Viel­zahl an Media­theken", die Holly­wood-Block­buster aus der Voda­fone-Video­thek oder neuste Origi­nals und Sport-Events über Dritt­partner wie Netflix, DAZN oder Sky enthalten.

Man nehme, man brauche...

Um GigaTV und die ganze Welt des Enter­tain­ments nutzen zu können, braucht man ein passendes UHD-TV-Gerät. Ein solches Gerät bietet Voda­fone seinen Neukunden ab heute im Rahmen seiner „GigaTV Enter­tain­ment Max“-Kampagne ohne Aufpreis an. Neukunden sollen somit eine „one stop shop“-Lösung für das beste Home Enter­tain­ment Setup erhalten.

Samsung QLED 4K The Frame im Bundle

Foto: Vodafone Deutschland Bei dem Gerät handelt es sich um den Samsung QLED 4K The Frame in 43 sowie 55 Zoll (der laut UVP des Herstel­lers neu bis etwa 1461,21 Euro kosten soll). Wer von der Aktion profi­tieren möchte, muss bei Voda­fone Neukunde werden und einen GigaTV Cable oder HorizonTV Cable Tarif in Verbin­dung mit dem Red Internet & Phone Cable Tarif abschließen. Wie viele Stück TV-Geräte für die Aktion bereit stehen, wurde nicht gemeldet.

Je größer der Tarif, desto größer der Bild­schirm

Die Bild­schirm-Größe des inklu­siven Samsung "QLED 4K The Frame" hängt von dem vom Kunden gewählten Tarif ab. Wer Red Internet & Phone Cable 1000 MBit/s mit GigaTV Cable oder HorizonTV Cable bucht, bekommt den größeren Samsung QLED 4K The Frame mit 55 Zoll Diago­nale.

Alle anderen Red Internet & Phone Cable Tarife unter­halb des 1-GBit/s-Tarifs (d.h. mit den Band­breiten 50/100/250/500 MBit/s) mit GigaTV Cable oder HorizonTV Cable erhalten die klei­nere Vari­ante mit 43 Zoll.

Nur für Neukunden

Was muss man tun? Möglichst umge­hend einen Lauf­zeit­ver­trag für einen Kabel-Internet-Anschluss mit GigaTV von Voda­fone unter­schreiben. Dann gibt es die einfache Vari­ante mit 50 MBit/s für monat­lich 44,98 Euro, mit 100 MBit/s für 49,98 Euro, 250 MBit/s für 54,98 Euro, 500 MBit/s für 59,98 Euro und 1 GBit/s für 64,98 Euro Monat für Monat, die Mindest­lauf­zeit beträgt 24 Monate.

Dazu kommen noch die Bereit­stel­lungs­ent­gelte für TV sowie den Kabel Internet Tarif in Summe von einmalig 120 Euro sowie einmalig 10 Euro als Versand­kos­ten­pau­schale.

Einiges Klein­gedrucktes

Zu beachten ist: Ein Wechsel der TV-Bild­schirm-Größe ist nicht möglich, auch nicht bei eigener Zuzah­lung des Kunden. Alle übli­chen Garan­tien und Gewähr­leis­tungs­ansprüche des Kunden gegen­über Samsung bleiben voll­ständig bestehen.

Die Promo­tion läuft ab heute bis zum 21. Januar 2021, ist jedoch an die Verfüg­bar­keit der TV-Geräte geknüpft. Es gilt daher nur "solange der Vorrat reicht".

Wichtig: Wer im Fach­handel den Vertrag abschließt, bekommt kein TV-Gerät zur Mitnahme, sondern dann läuft über alle Vertriebs­kanäle (Shop, Fach­handel, Internet) folgender Auslie­ferungs­pro­zess an:

Nach Zahlungs­ein­gang des ersten Voda­fone-Rech­nungs­betrages für den jewei­ligen TV wie auch des Red Internet & Phone Cable Tarifs erhält der Kunde ein Anschreiben per E-Mail/Post inklu­sive eines Samsung Gutschein-Codes sowie den Link zum entspre­chenden Samsung Online Shop.

Aus tech­nischen Gründen muss der Kunde im Online-Shop 1 Euro für das TV Gerät bezahlen. Der Betrag wird später allen Promo­tion-Kunden wieder auf der ersten Rech­nung gutge­schrieben. Die Prozess­dauer bis zur Auslie­ferung liege laut Voda­fone "in der Regel bei etwa 8 Wochen".

Zwei Hotlines einge­richtet

Bei Kunden­nach­fragen sollen folgende Hotlines weiter helfen: Die Voda­fone-Hotline (0800-172 12 12, kostenlos aus allen deut­schen Netzen) für Fragen zu Voda­fone Tarifen oder Rech­nungen oder die Samsung Hotline (06196 77 555 11, zum Fest­netz­tarif) zu Fragen während oder nach der Bestel­lung des Samsung QLED 4K The Frame.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der ange­botene Fern­seher ist im Internet teil­weise schon für unter 1000 Euro zu finden. Rechnen wir den gesparten Kauf­preis über eine Mindest­lauf­zeit von 24 Monaten, kommen rech­nerisch etwa 41 Euro pro Monat zustande, der größte Gigabit-Anschluss kostet insge­samt 64,98 Euro pro Monat. Von daher ist das Angebot wirk­lich inter­essant. Man muss sich aber im klaren sein, dass der Fern­seher nicht pünkt­lich zum Start des TV-Vertrages im Haus stehen wird, sondern erst etwa 8 Wochen später. Ob es ein Rück­tritt­recht gibt, wenn die vorhan­dene Samsung-TV-Stück­zahl vergriffen wäre, ist nicht bekannt, wir vermuten eher nicht.

Inter­essenten müssen in einem mit Koax- oder Glas­faser­kabel von Voda­fone (Unity­media, Kabel Deutsch­land) wohnen und den Anschluss möglichst schon im Haus haben. Wer außer­halb der Ballungs­gebiete auf dem Land lebt, bekommt auch einen Voda­fone-Anschluss, der dann mögli­cher­weise über das rein Kupfer­dop­pel­ader-basierte (V)DSL-Netz der Telekom reali­siert wird, das mögli­cher­weise "nur" bis zu 16 000 kBit/s oder noch wesent­lich weniger ermög­licht.

Selbst wenn es Koax­kabel in den eigenen vier Wänden schon gibt: Es könnte passieren, dass das lokale Kabel-TV-Netz zur Haupt­sen­dezeit "einknickt", wenn zu viele Kunden gleich­zeitig TV schauen und surfen möchten. Deswegen raten wir vor der Unter­schrift, erst einmal bei den Nach­barn, die den Anschluss schon haben, zuzu­schauen und die Perfor­mance von Internet und TV genau zu testen.