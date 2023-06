Voda­fone bietet nach eigener Aussage Roaming in mehr Ländern als andere deut­sche Mobil­funk-Provider an. Auch beim 5G-Roaming haben die Düssel­dorfer die Nase vorn.

Vodafone informiert über Stand der Dinge beim Roaming

Foto: Valery Kloubert, kloubert.com via Vodafone Voda­fone hat zum Auftakt der Haupt­rei­sezeit im Sommer über den aktu­ellen Stand beim Inter­national Roaming infor­miert. Demnach bietet der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern die Nutzung des noch vergleichs­weise jungen 5G-Stan­dards mitt­ler­weile in 66 Ländern an. Zum Vergleich: Die Deut­sche Telekom teilte vor wenigen Tagen mit, 5G-Roaming in 60 Staaten rund um den Globus anzu­bieten.

Insge­samt steht Inter­national Roaming für Voda­fone-Kunden den Angaben zufolge in mehr als 200 Ländern zur Verfü­gung. Dabei gibt sich das Unter­nehmen selbst­bewusst: Kein anderer deut­scher Mobil­funk-Anbieter stelle Roaming in so vielen Ländern zur Verfü­gung. Zu den Staaten, in denen das 5G-Netz genutzt werden kann, gehören beliebte Reise­ziele wie Spanien, Italien, Grie­chen­land und Kroa­tien genauso wie eher exoti­sche Desti­nationen, etwa Peru und Taiwan.

Auch das briti­sche "Über­see­gebiet" Gibraltar im Süden der iberi­schen Halb­insel gehört zu den Regionen, in denen Kunden über 5G online gehen können. Das ist inso­fern bemer­kens­wert, als dort noch vor wenigen Jahren für die Kunden aller deut­scher Mobil­funk-Provider nur GSM- und UMTS-Roaming möglich war und selbst das LTE-Netz für deut­sche Roaming-Kunden gesperrt war.

EasyTravel deut­lich teurer

Foto: Valery Kloubert, kloubert.com via Vodafone Speziell für Inter­national Roaming in Andorra, auf den Färöer Inseln, Guernsey, der Isle of Man, Jersey, in Kanada, Monaco, der Schweiz, der Türkei und den USA bietet Voda­fone die EasyTravel-Optionen an. Bereits seit einiger Zeit ist für Neukunden die EasyTravel Flat mit zwölf Monaten Mindest­lauf­zeit zum Preis von 4,99 Euro pro Monat nicht mehr verfügbar.

Der aktuell bis 1. November buch­bare "Ersatz", die EasyTravel Flat Flex, ist mit einem Monats­preis von 9,99 Euro doppelt so teuer. Dafür beträgt die Mindest­lauf­zeit nur sechs Monate. Alter­nativen sind eine Tages-Option für jeweils 7,99 Euro und eine Wochen-Option für 21,99 Euro.

In allen EU- und EWR-Staaten sowie in Groß­bri­tan­nien gilt der regu­lierte Roam-like-at-home-Tarif. Vorsicht ist in Grenz­nähe zur Schweiz, etwa am Bodensee, oder im Umfeld von Monaco an der fran­zösi­schen Mittel­meer­küste geboten. Bucht sich das Smart­phone ins "falsche" Netz ein, wird das Roaming schnell sehr teuer. Eine weitere Beson­der­heit bei Voda­fone: WLAN Call steht im Ausland nicht zur Verfü­gung.