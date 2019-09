Vodafone Reisepaket: Ab sofort 5-faches Datenvolumen

Voda­fone bietet im Reise­paket World im Rahmen einer Aktion ab sofort täglich 500 MB Daten­volumen an. An den Inklu­sivleis­tungen für Anrufe und den SMS-Versand ändert sich nichts.

Voda­fone bietet mit dem Reise­paket World eine Roaming-Option an, die in mehr als 90 Ländern der Welt genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um Länder wie Austra­lien und Brasi­lien, Indien und die Phil­ippinen, Thai­land und die Verei­nigten Arabi­schen Emirate, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Reise­paket World greift also in Desti­nationen, die weder vom regu­lierten EU-Roaming noch von den EasyTravel-Optionen von Voda­fone abge­deckt werden. Im Rahmen einer Aktion hat Voda­fone das Reise­paket World jetzt aufge­wertet. Für 7,99 Euro pro Nutzungstag bekommen die Kunden jetzt neben 50 Gesprächs­minuten und 50 SMS-Mittei­lungen nicht mehr 100, sondern 500 MB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Verbes­serung gilt auch für das Reise­paket World Woche, das mit 29,99 Euro für sieben Tage zu Buche schlägt. Hier bekommen die Kunden täglich je 50 Minuten und SMS sowie 500 MB Daten­volumen.

Extra­kosten nach Verbrauch der Inklu­sivleis­tungen

Vodafone verbessert Reisepaket Kunden sollten ihren Verbrauch - beispiels­weise über die MeinVodafone-App - im Blick behalten, denn nach Verbrauch der Inklu­sivleis­tungen drohen zusätz­liche Kosten. So werden 20 Cent pro Minute, SMS und Mega­byte berechnet, wenn das jewei­lige Kontin­gent des Reise­pakets erschöpft ist. Verfügbar sind die Reise­pakete in den Tarif­fami­lien Red, Red+, Red Family, Black, Young, Smart, Basic und SuperFlat.

Eben­falls wichtig: Abge­rechnet wird immer nach deut­scher Zeit und nicht nach der Orts­zeit im Reise­land. Ein Reise­paket Tag endet jeweils um 23.59 Uhr deut­scher Zeit. Wird das Smart­phone nach Mitter­nacht weiter genutzt, so fällt der Tages­preis erneut an.

So wird das Reise­paket gebucht

Inter­essenten müssen das Reise­paket nur einmal buchen. Danach greift es auto­matisch an Tagen, an denen das Handy in mindes­tens einem der Länder genutzt wird, in denen die Option gilt. Das Reise­paket World Woche muss hingegen aktiv gebucht werden, wenn es genutzt werden soll. Das funk­tioniert über die MeinVodafone-App, über die Hotline und per SMS mit dem Text "Paket7" an die Kurz­wahl 70127.

Die Aktion ist vorerst bis zum 5. November befristet. Eine Verlän­gerung ist durchaus wahr­schein­lich, da Voda­fone vermut­lich nicht vor der heißen Phase des Weih­nachts­geschäfts die Kondi­tionen verschlech­tert. Weitere Tipps und Hinweise zur Mobil­funk­nutzung im Ausland finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.

