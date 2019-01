Vodafone: Festnetz gewinnt, Mobilfunk verliert

Aus den Quartalszahlen von Vodafone lässt sich vieles herauslesen, Festnetz läuft derzeit besser als Mobilfunk. Heute hat der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bieter Voda­fone seine Geschäfts­zahlen fürs das 3. Quartal 2018/19 vorge­legt. Nach Angaben des Unter­neh­mens zeige Voda­fone auch im dritten Quartal "weiter Wachstum". Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gesamt-Service-Umsatz um 1,1 Prozent auf 2,59 Milli­arden Euro.

Wachs­tums­treiber Fest­netz

Im Fest­netz gewann das Düssel­dorfer Unter­nehmen 73.000 neue Kunden hinzu, die sich vor allen Dingen für das Kabel­glas­fa­ser­netz von Voda­fone inter­es­sierten. Hier seien bis Anfang Oktober 2018 insge­samt 6,6 Millionen neue "Gigabit-Anschlüsse" entstanden. „In den letzten vier Monaten haben wir mehr Gigabit-Anschlüsse in Deutsch­land gebaut als alle Glas­fa­ser­firmen in den letzten zehn Jahren zusammen”, freut sich der Voda­fone CEO Hannes Amets­reiter.

Der Service-Umsatz im Fest­netz wuchs um 2,5 Prozent auf 1,05 Milli­arden Euro. Der Service-Umsatz im (TV)Kabel-Geschäft wuchs um 3,8 Prozent, das DSL-Geschäft verbes­serte sich um 1,3 Prozent.

Giga­bit­schnelles Kabel­glas­fa­ser­netz

Beim Ausbau seines "giga­bit­schnellen" Kabel­glas­fa­ser­netzes komme Voda­fone gut voran. Mitt­ler­weile seien schnelle Leitungen in 10 von 13 Bundes­län­dern in den Voda­fone Ausbau­ge­bieten verfügbar. Damit steige der soge­nannte "Gigabit-Index Deutsch­land" – also die Anzahl aller verfüg­baren, giga­b­it­fä­higen Fest­netz­ver­bin­dungen – auf mehr als 11,8 Millionen Gigabit-Anschlüsse im Land.

Voda­fone erklärt den Grund für den schnellen Anstieg: Anders als reine Glas­fa­ser­an­schlüsse benö­tigt der Gigabit-Ausbau im Kabel­glas­fa­ser­netz deut­lich seltener lang­wie­rige Tiefbau-Arbeiten, sondern lässt sich zumeist per Soft­ware-Patch am Glas­faser-Knoten­punkt reali­sieren. Zwar wandere mit immer mehr Gigabit-Kunden auf die Dauer auch mehr Glas­faser ins Netz. Doch die Abhän­gig­keit von weiterhin knappen Tiefbau-Ressourcen sei hier deut­lich geringer. Der Trick: Voda­fone kann auf ein bereits bestehendes TV-Kabel-Netz zurück­greifen und durch Soft­ware-Updates und Hard­ware-Nach­rüs­tungen schneller "Erfolge" einfahren, als die Mitbe­werber, die ganz neue Glas­fa­ser­netz aus dem Nichts erst einmal aufbauen müssen. Kritiker bemän­geln schon länger, dass sich der "Fußab­druck" des Voda­fone-Netzes in der Fläche dadurch aber nicht vergrö­ßere.

2025 mehr Gigabit-Anschlüsse als Haus­halte möglich?

Mit dem schnellen "Gigabit-Ausbau per Kabel­glas­faser" möchte Voda­fone das Gigabit 2025 Ziel der Bundes­re­gie­rung unter­stützen, das nach einer WIK-Studie des Breko allein mit Glas­faser aufgrund mangelnder Tiefbau-Kapa­zi­täten bis 2025 nur zur Hälfte erreicht werden kann.

Unity­media sorgt für Aufmerk­sam­keit

Im Fest­netz hatte Voda­fone 2018 mit der geplanten Über­nahme des Kölner Kabel­netz-Anbie­ters Unity­media für Aufsehen gesorgt, diese Firma ist in Nord­rhein-West­falen, Hessen und Baden-Würt­tem­berg tätig. Das erhoffte grüne Licht für die geplante Fusion durch die EU-Kommis­sion steht noch aus. Eine Entschei­dung wird im Sommer erwartet.

Falls die Über­nahme geneh­migt würde, stellt sich Voda­fone bis 2022 Gigabit-Geschwin­dig­keiten für zwei Drittel aller deut­schen Haus­halte vor. Bis 2025 bekäme Deutsch­land dann gemeinsam mit dem fort­lau­fenden Glas­fa­ser­ausbau mehr Gigabit-Anschlüsse als Haus­halte, rechnet Voda­fone vor. Damit wolle das Unter­nehmen den Konkur­renten Deut­sche Telekom in Bedrängnis bringen.

Mobil­funk: geringes Wachstum

Der entspre­chende Umsatz beim Mobil­funk blieb im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum mit einem Mini-Plus von nur 0,2 Prozent auf 1,54 Milli­arden Euro fast gleich, die Zahl der eigenen Mobil­funk­kunden ("Original Voda­fone") sank sogar leicht auf 29,6 Millionen.

Voda­fone gibt die Gesamt­zahl seiner SIM-Karten in den letzten vier Monaten in Deutsch­land mit 47,5 Millionen an, darin sind dann auch die Karten der Mobil­funk­ser­vice-Provider (z.B. Mobilcom-Debitel) oder der virtu­ellen Netz­be­treiber (z.B. Lyca­mo­bile, Truphone) und der iOT-Internet-of-Things-SIM-Karten enthalten.

Dieses Jahr noch mehr LTE

Amets­reiter gibt sich opti­mis­tisch: „Wir bauen unsere Netze konti­nu­ier­lich weiter aus – für mehr Geschwin­dig­keit und noch bessere Abde­ckung. Im Mobil­funk haben wir in den letzten zwölf Monaten das schnelle LTE an zusätz­liche 1.500 Masten gebracht." 2019 will er die LTE-Ausbau­ge­schwin­dig­keit verdop­peln und "ab jetzt alle drei Stunden eine neue Voda­fone LTE-Station ans Netz bringen". 4.000 geplante Baupro­jekte sollen eine Fläche von 22.000 Quadrat­ki­lo­me­tern erst­mals mit LTE versorgen.

Voda­fone gehört neben der Deut­schen Telekom und Telefónica zu den großen Anbie­tern der Branche und hat in Deutsch­land rund 14.000 Mitar­beiter.

