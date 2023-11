Vodafone: Neue Kunden, höherer Umsatz, der "richtige Weg"

Voda­fone legt Zahlen vor. Der Service-Umsatz im Sommer­quartal sei in Deutsch­land im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum gestiegen. Für Voda­fone zeigen die Zahlen, dass der rich­tige Weg einge­schlagen wurde.

Nach einer Durst­strecke samt Stel­len­abbau kommt der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Voda­fone allmäh­lich wieder in Tritt. Der Service-Umsatz im Sommer­quartal sei in Deutsch­land im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum um 1,1 Prozent auf rund 2,9 Milli­arden Euro gestiegen, teilte die Toch­ter­firma des briti­schen Konzerns heute in Düssel­dorf mit. Zuvor hatte die Firma fünf Quar­tale nach­ein­ander Umsatz-Rück­gänge verbucht, im Früh­jahrs­quartal 2023 waren es minus 1,3 Prozent, und im Quartal davor sogar minus 2,8 Prozent gewesen - das war der Tief­punkt.

Voda­fone weiter unter Druck

Vodafone-Deutschlandchef Philippe Rogge wertete die Entwicklung seiner Firma positiv

Bild: picture alliance/dpa | Federico Gambarini Das opera­tive Ergebnis (Ebitda AL, berei­nigtes opera­tives Konzern­ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen inklu­sive Leasing­auf­wand) betrug im ersten Halb­jahr des bis Ende März laufenden Voda­fone-Geschäfts­jahres 2023/24 rund 2,5 Milli­arden Euro, was im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum ein leichtes Minus war. Ein Quar­tals­wert für das opera­tive Ergebnis in Deutsch­land wurde nicht publi­ziert. Die Firma, die sowohl Fest­netz- als auch Mobil­funk-Verträge anbietet, begrün­dete das Minus vor allem mit höheren Ener­gie­kosten.

Ange­sichts der starken Konkur­renz bleibt Voda­fone unter Druck. So wuchs die Anzahl der Mobil­funk-Vertrags­kunden im zweiten Quartal des bis Ende März laufenden Geschäfts­jahres 2023/24 um 69.000 und damit stärker als im ersten Quartal ersten (24.000). Die Konkur­renz schneidet aller­dings deut­lich besser ab: Die Deut­sche Telekom hatte unlängst um rund 420.000 Mobil­funk-Vertrags­kunden zuge­legt und Telefónica (o2) um rund 400.000.

Voda­fone-Deutsch­land­chef Phil­ippe Rogge wertete die Entwick­lung seiner Firma positiv. "Die Zahlen zeigen: Der Weg, den wir einge­schlagen haben, ist der rich­tige." Die Anstren­gungen vergan­gener Monate machten sich bemerkbar, sagte der Manager und begrün­dete den Aufwind mit einem besseren Netz und mehr Leis­tung für Kunden. Voda­fone hat in Deutsch­land gut 15.000 Beschäf­tigte, davon etwa ein Drittel in Düssel­dorf.

