Vodafones Mobilfunk-Geschäfte ziehen wieder an

Der britische Telekommunikations­konzern Vodafone macht in Deutschland wieder etwas bessere Geschäfte im Mobilfunk. Der Service-Umsatz in dieser Sparte habe im letzten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahres­zeitraum um 1,8 Prozent angezogen auf 1,54 Milliarden Euro, teilte Vodafone Deutschland in Düsseldorf mit. Im letzten Quartal 2016 hatte der Umsatz noch stagniert. Ein Grund für die nun positive Entwicklung sind höhere Einnahmen über Zusatzgeräte, die ebenfalls SIM-Karten haben - etwa die Kombination aus Router und Tarif mit hohem Daten­volumen namens Gigacube, die mehreren Surfern Zugang zum Internet ermöglicht. Für Vodafone geht es in Deutschland wieder leicht bergauf Vodafone gehört mit Telefónica und der Deutschen Telekom zu den Branchen­größen hierzulande. Deutschland ist der wichtigste Markt für den britischen Konzern, der hier etwa ein Viertel seiner Umsätze macht und rund 14 000 Mitarbeiter hat. Der Marktführer Deutsche Telekom legt seine Zahlen Ende dieses Monats vor.

Neben dem Mobilfunk ist das Festnetz das zweite Standbein im Service­geschäft der Telekommunikations­konzerne. Hier konnte Vodafone in Deutschland im letzten Quartal 2017 nach eigenen Angaben um 3,5 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro zulegen.

Weltweit ging der Gesamtumsatz des Vodafone-Konzerns im Vergleich zum Vorjahres­zeitraum um 3,6 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro zurück. Das lag an Währungs­schwankungen und der Tatsache, dass Vodafone sein niederländisches Geschäft wegen der Fusion der Sparte mit dem Kabel­betreiber Ziggo aus den Konzern­zahlen herausgenommen hat.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, in welchen Städten Vodafone erstmals LTE mit Gigabit-Geschwindigkeit anbietet.