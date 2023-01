Vodafone: Einige Telefonate teils mit schlechterem Sound

Wer vom Voda­fone-Mobil­funk­netz aktuell in andere Netze tele­foniert, erlebt teils eine deut­lich schlech­tere Sprach­qua­lität. Voda­fone bestä­tigt das gegen­über teltarif.de und erläu­tert, woran es liegt.

Vodafone Crystal Clear teilweise abgeschaltet

Bild: Vodafone Seit Bestehen des digi­talen Mobil­funks wurden in die Mobil­funk­netze immer wieder neu entwi­ckelte Tech­niken imple­men­tiert, die die Sprach­qua­lität verbes­sern. Meist wurde auch Wert darauf gelegt, dass diese Tech­niken wie HD-Voice oder EVS auch Netz-über­grei­fend funk­tio­nieren. Voda­fone bezeichnet die EVS-Technik in seinem Netz übri­gens als Crystal Clear.

Doch wenn dann die mögli­cher­weise seit Jahren gewohnte glas­klare Sprach­qua­lität auf einmal wieder schlechter wird, stellen die Kunden berech­tigte Fragen. Vodafone Crystal Clear teilweise abgeschaltet

Bild: Vodafone

Leser meldet Abschal­tung von EVS/Crystal Clear

Mitte Januar schrieb uns ein teltarif.de-Leser, der Kunde bei Voda­fone ist:

Mir ist aufge­fallen, dass netz­über­grei­fende Gespräche vom Voda­fone Mobil­funk­netz nicht mehr mit dem als "Crystal Clear" bewor­benen EVS-Codec über­tragen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Vertrag direkt bei Voda­fone oder bei einem Service-Provider handelt. Auch macht es keinen Unter­schied, ob man über VoLTE oder WiFi-Calling tele­foniert. Netz­intern funk­tio­niert die Tele­fonie in HD Voice Plus zuver­lässig. Ich habe das Phänomen auch auf den Handys von Familie und Freunden fest­stellen können. Mich würde inter­essieren, warum Voda­fone den Service nicht mehr anbietet. Können Sie, sofern Sie das Problem repro­duzieren können, mal bei der Voda­fone-Pres­sestelle nach­fragen?

In der Tat kommt der EVS-Codec bei Tele­fonaten in andere Mobil­funk­netze in einigen unserer Netz­bereiche derzeit nicht zum Einsatz. Ursache ist eine tech­nische Umstel­lung. Sobald die Arbeiten abge­schlossen sind und das Ergebnis unseren Quali­täts­anfor­derungen entspricht, akti­vieren wir "Crystal Clear" in den jewei­ligen Gebieten wieder.

Dies taten wir selbst­ver­ständ­lich gerne. Voda­fone antwor­tete auf unsere Frage recht kurz wie folgt:Es handelt sich also um eine vorüber­gehende netz­sei­tige Abschal­tung. Betrof­fene Kunden müssen an ihren Geräten also keine Neukon­figu­ration vornehmen. Nach dem Wieder­ein­schalten durch Voda­fone sollte EVS/Crystal Clear dann wieder von alleine funk­tio­nieren.

