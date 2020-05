Bald: VoLTE auch für Prepaid-Kunden bei Vodafone

Mit der Nähe­rung an die finale Abschal­tung von 3G wird die Frage nach VoLTE immer lauter: Bislang konnten nur Lauf­zeit­ver­trags­kunden von Original Voda­fone das nutzen. Das soll sich bald ändern.

Die Uhr tickt: Die Tage von 3G sind gezählt. Jetzt kommt VoLTE ... auch für Prepaid.

picture alliance/Arne Dedert/dpa Dass die Tage von 3G, besser bekannt als UMTS, defi­nitiv gezählt sind, haben wir schon mehr­fach berichtet. Maximal 14 Monate bleiben noch bis zum Show­down bei Voda­fone. Wer künftig 3G nicht mehr nutzen kann, weil die Sender vor Ort schon umkon­fi­gu­riert wurden, muss dann entweder mit 2G (GSM/EDGE/GPRS) vorlieb nehmen oder sich (endlich) ein LTE-fähiges-Handy besorgen. Am besten eines, dass im genutzten Netz auch VoLTE (Sprache über LTE) wirk­lich beherrscht. Ist die SIM-Karte schon älter (noch mit "Mannes­mann D2-Privat" Logo?), wird ein (kosten­loser) SIM-Karten-Tausch notwendig.

Kann mein Handy wirk­lich VoLTE?

picture alliance/Arne Dedert/dpa Die Nutzung von VoLTE ist nicht so einfach, denn: Viele Hersteller nehmen für sich in Anspruch, LTE zu können, doch in der Praxis sieht das oft ganz anders aus. Der eigene Mobil­funk-Vertrag muss für VoLTE frei­ge­geben und im Netz auch akti­viert sein. Das eigene Handy muss für ein VoLTE-Profil für den aktuell genutzten Netz­be­treiber besitzen (oder im Netz laden können) und richtig konfi­gu­riert sein, sprich die VoLTE-Funk­tion muss (z.B. beim iPhone) im Handy explizit akti­viert sein.

Bei VoLTE hatten Prepaid-Kunden in Deutsch­land bisher das Nach­sehen. Einzig beim Anbieter Telefónica (o2) ist für alle Kunden, egal ob Post­paid (von Original o2 oder einer Part­ner­marke) oder Prepaid, die Funk­tion VoLTE und WiFiCall (WLAN-Call) ab Werk gene­rell frei­ge­schaltet. Einzige Ausnahme: Nutzer "stein­alter" SIM-Karten mit "VIAG Logo", die 4G gene­rell nicht beherr­schen. Hier ist ein Karten­tausch notwendig.

Voda­fone: Arbeiten intensiv an VoLTE für CallYa

Voda­fone hat heute nun bekannt gegeben, "ganz intensiv" an VoLTE für CallYa zu arbeiten: "Wir hoffen, bis Sommer 2020 den Rollout" hinzu­be­kommen. Auf jeden Fall werde, so Voda­fone weiter, bis zum Abschalt­zeit­punkt von 3G gene­rell für alle Kunden VoLTE verfügbar sein, der Sprach­ver­kehr solle "eindeutig in Rich­tung 4G verschoben werden".

Spre­chen mit Part­nern

Voda­fone spricht auch mit seinen "Part­nern", also den Service-Provider wie Mobilcom-Debitel, 1&1, LIDL-Connect, Fyve, otelo und anderen über die Frei­gabe von VoLTE. Bei den Part­nern liegt aller­dings die finale Entschei­dung, ab wann genau und zu welchen Bedin­gungen sie diese Funk­tion ihren Kunden zur Verfü­gung stellen wollen.

Und was ist mit VoNR?

Bei 5G wieder­holt sich scheinbar das gleiche Spiel, wie einst bei LTE. Der Sprach­codec für LTE kam erst viel später. Damals disku­tierte man noch über "VoLGA", um dann auf "VoLTE" umzu­steigen. Bei 5G heißt der Stan­dard "VoNR" (Voice over New Radio). Bis das aber beispiels­weise bei Voda­fone spruch­reif ist, wird es noch eine Zeit lang dauern. "Das ist noch Zukunfts­musik" hieß es heute dazu.

Wie sich Voda­fone die endende Zukunft von 3G oder genauer den Ausstieg aus 3G vorstellt, erklären wir in einer weiteren Meldung.