Vodafone Portugal: Netz läuft langsam wieder an

Der Alptraum jedes Netz­betrei­bers ereig­nete sich in Portugal bei Voda­fone: Angreifer konnten das komplette Netz still legen. Die Tech­niker fahren vorsichtig wieder hoch und Experten haben bereits erste Vermu­tungen zur Ursache.

Voda­fone Portugal hat seit Montag Abend nach einem Cyber­angriff einen kompletten Netz­aus­fall zu verkraften, der Mobil­funk, Fest­netz, Fern­sehen und weiter Dienste lahm legte.

Bereits gestern war es gelungen, den Sprach­dienst und Daten­funk zunächst nur über 3G wieder zum Laufen zu bekommen.

Tech­niker fahren 4G-Netz wieder hoch

Das Netz von Vodafone in Portugal läuft langsam wieder an. Vodafone war vor einigen Jahren Sponsor einer wichtigen Autorallye in Portugal.

Foto: Picture Alliance / dpa Bei Voda­fone Portugal hat inzwi­schen "nach einer inten­siven und anspruchs­vollen Austau­sch­ope­ration" die Wieder­her­stel­lung mobiler Daten­dienste über das 4G/LTE-Netz begonnen.

Dieses Hoch­fahren sei aber derzeit auf bestimmte Gebiete des Landes beschränkt und werde schritt­weise auf so viele Kunden wie möglich ausge­weitet, teilte das Unter­nehmen heute auf seiner Home­page mit.

Das Mobil­funk-Angebot von Voda­fone in Portugal unter­liege auch einigen Einschrän­kungen, insbe­son­dere in Bezug auf die mögliche Daten-Höchst­geschwin­dig­keit, um eine bessere Über­wachung der Netz­nut­zung sowie eine gerech­tere und nach­hal­tigere Vertei­lung der den Kunden zur Verfü­gung stehenden Kapa­zitäten zu gewähr­leisten, bedau­erte Voda­fone Portugal.

Voda­fone infor­miert über das weitere Vorgehen

"Dies ist eine weitere Phase, die Teil der komplexen Reise ist, die wir durch­laufen haben und deren Bemü­hungen durch die vielen Bekun­dungen der Soli­darität und des Verständ­nisses, die uns zur Ankunft gebracht haben, gemil­dert wurden", formu­lierten die Spre­cher des Unter­neh­mens.

Voda­fone werde seine Kunden weiterhin bei Bedarf über den Stand der Arbeiten infor­mieren, man wolle das Netz wieder voll­ständig ans Laufen bekommen.

Was waren die Ursa­chen?

Mögli­cher­weise sorgten die Angreifer für einen Ausfall der Kunden­daten­bank. Dann hätte das Netz seine Kunden nicht mehr erkannt, folg­lich konnten sie nicht mehr kommu­nizieren.

Angriff geplant oder zufällig?

Im Gespräch mit dem Magazin IT Secu­rity erklärte Daniel Creus, Chef der Sicher­heits­for­schungs­abtei­lung bei GReAT – dem globalen Forschungs- und Analy­seteam des Anti­mal­ware-Spezia­listen Kaspersky – dass "es zu diesem Zeit­punkt der Unter­suchung noch zu früh ist, um zu sagen, wer hinter dem Angriff stecken könnte". So seien 90 Prozent der Angriffe wahllos, mit dem Ziel Infor­mationen oder Geld zu stehlen.

Der Angriff auf Voda­fone Portugal gehöre zu den anderen 10 Prozent von anhal­tenden ("persistant") oder gezielten Bedro­hungen, bei denen der Täter "sehr gut weiß, was er will und wie er vorgehen muss, um an die gewünschten Infor­mationen zu gelangen."

Massiver, gut geplanter und mäch­tiger Angriff?

Bruno Duarte, Sicher­heits-Forscher beim Sicher­heits-Anbieter Check Point, räumt ein, dass man im Moment nur vermuten könne, was passiert sein könnte. "Es scheint mir, dass es ein ziem­lich großer Denial-of-Service-Angriff (DoS) war. Voda­fone verfügt – wie alle Betreiber – in seiner Infra­struktur über Mecha­nismen zum Schutz vor dieser Art von Angriffen. Um das Netz zum Absturz zu bringen, muss es entweder ein speziell auf Voda­fone ausge­rich­teter Angriff oder "etwas wirk­lich Großes" gewesen sein." Das setzt auch ausge­zeich­nete Kennt­nisse der System­land­schaft beim Opfer voraus.

Welt­weit konzer­tierte Aktion?

"Um die gesamte Mobil­funk- und TV-Verteil-Infra­struktur zum Einsturz zu bringen, müsste es ein Angriff fast sicher aus verschie­denen Teilen der Welt gewesen sein. Mit ziem­licher Sicher­heit haben die Angreifer den Ursprung dieser Angriffe verschleiern können. Sie verwenden Proxys und Zombie-Maschinen, um ihre wahre Iden­tität zu verbergen. Um eine Infra­struktur dieser Größe zu beein­flussen, müsse der Angreifer sehr viele Maschinen haben, um soviel Verkehr zu erzeugen, dass diese Art von Schäden in einer kriti­schen Infra­struktur verur­sacht werden können", betonte der Forscher.

Soge­nannte Foren­siker versu­chen nun heraus­zufinden, wie dieser Angriff genau abge­laufen ist und woher diese Art von Angriff kommt.

Kürz­lich haben wir berichtet, dass der Technik Chef von Voda­fone in Deutsch­land seinen Abschied ange­kün­digt hat. Seine Stelle soll in Deutsch­land offenbar nicht neu besetzt werden. Ob das im Hinblick auf das aktu­elle Geschehen in Portugal eine so gute Idee ist?