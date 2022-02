Vodafone Portugal: Plötzlich ungewollte Kontakte im Handy

Einen weit­rei­chenden Schock hat der Total­aus­fall bei Voda­fone in Portugal ausge­löst. Jetzt berichten Nutzer von unbe­kannten Tele­fon­buch­ein­trägen mit Namen "Voda­fone" auf ihren Handys.

Wir haben vom Netz­total­aus­fall in Portugal berichtet. Zwar ist das Netz und das Angebot von Voda­fone Portugal größ­ten­teils wieder da, dafür gibt es neue "Neben­wir­kungen", wie betrof­fene Voda­fone-Kunden in sozialen Medien beklagen.

Cyber­angriff aufs Tele­fon­buch?

Was ist, wenn das Netz einem Kontakte aufs Handy beamt, die man gar nicht kennt?

Foto: Apple Der Cyber­angriff auf Voda­fone scheint im Nach­hinein Kontakte im Tele­fon­buch einiger Kunden des Carriers zu beein­träch­tigen. Kunden teilten in sozialen Netz­werken Fotos, wonach ihr Adress­buch um neue unbe­kannte Kontakte mit dem Namen "Voda­fone" erwei­tert wurde.

Darin sind oft mehrere Rufnum­mern enthalten, die den Kunden völlig unbe­kannt sind.

Neue Kontakte mit vielen Rufnum­mern

Auf Twitter berichtet ein Nutzer: "Ich hatte einen davon mit ca. 6/7 Nummern und 5 Kontakten mit dem Namen "VODAFONE" ohne zuge­hörige Nummer. Alle 6 Kontakte gesperrt und gelöscht. @VodafoneGroup müsste @VodafonePT Kunden davor warnen..."

Auch andere portu­gie­sische Unter­nehmen betroffen?

Inzwi­schen spre­chen Betrof­fene von einem "Terrorakt", der vier Millionen Portu­giesen traf. Anfang des Jahres hatte es portu­gie­sische Medi­enkon­zerne wie "Impresa" oder "Cofina" in Portugal getroffen; damals war es eindeutig Ransom­ware, die aus Unacht­sam­keit von Anwen­dern einen Ausfall auslöste.

Behörden sind infor­miert

Auf die Frage des Nach­rich­ten­sen­ders CNN Portugal versi­cherte der Direktor der Natio­nalen Einheit zur Bekämp­fung von Cyber­kri­mina­lität und tech­nolo­gischer Krimi­nalität (UNC3T), Carlos Cabreiro, dass sich die Behörden der Situa­tion bewusst seien.

Ermitt­lungen Chef­sache

Wie teltarif.de aus infor­mierten Kreisen erfuhr, hat die über­geord­nete Voda­fone Group jetzt die Ermitt­lungen an sich gezogen. Voda­fones zentraler Tech­nik­chef Johan Wibergh und Alberto Ripei, Deputy Group & Europe Cluster CTO haben die Ermitt­lungen zur abso­luten Chef­sache erklärt.

Branche in Aufre­gung

In der TK-Branche herrscht derzeit helle Aufre­gung, ob solche Vorfälle auch anderswo passieren könnten. So seien Zugangs­ver­fahren geän­dert und verschie­denen Personen weit­rei­chende Rechte entzogen worden. Pass­worte wurden ohnehin geän­dert oder durch neue Authen­tif­zie­rungs­ver­fahren ersetzt. So soll es einer einzelnen Person im Ideal­fall gar nicht mehr möglich sein, auf die gesamten Systeme eines Unter­neh­mens zugreifen zu können. Damit wären dann auch Atten­tate von frus­trierten Mitar­bei­tern nicht mehr möglich.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Verschie­dene TK-Anbieter boten oder bieten die Möglich­keit an, das Handy-Tele­fon­buch auf der eigenen Cloud des TK-Anbie­ters zu hosten. Wenn diese Daten durch den "Angriff" in Unord­nung geraten sein sollten, kann es gut sein, dass beim Zurück­spielen von Backups Nummern und Namen durch­ein­ander geraten sind. Ärger­lich ist es alle mal. Es bleibt span­nend, ob die Ursache zwei­fels­frei ermit­telbar ist und ob Voda­fone uns diese auch verraten wird. Wenn die Befürch­tungen von Insi­dern stimmen, könnten es eher "interne" (= frus­trierte Mitar­beiter) als "externe" (Hacker-)Faktoren gewesen sein, mögli­cher­weise auch ein gefähr­licher Mix aus beidem.

In Deutsch­land bietet Voda­fone derzeit güns­tige Gigabit-Zugänge.