Vodafone baut Vorstand um - Technikchef geht

Perso­nalia finden bei teltarif.de nicht täglich statt. Kunden inter­essiert eher, welche Produkte es gibt und was sie kosten sollen.

Dennoch sind aktu­elle perso­nelle Verän­derungen in der Geschäfts­füh­rung von Voda­fone Deutsch­land bemer­kens­wert. Voda­fone will "die opera­tive Steue­rung rund um Finanz­pla­nung, Buch­hal­tung, Control­ling und Data & Analy­tics" von der stra­tegi­schen und trans­for­mato­rischen Arbeit an der Zukunft des Unter­neh­mens trennen, teilte das Unter­nehmen mit.

Anna Dimit­rova wird CSTO

Anna Dimitrova wird als CSTO alle Abläufe und Prozesse bei Vodafone auf den Kopf stellen und digitalisieren. Sie gilt als durchsetzungsstark.

Foto: Vodafone Konkret: Ab dem 1. März 2022 über­nimmt Anna Dimit­rova, bislang "Geschäfts­füh­rerin Finance & Stra­tegy", ihren neuen Posten als "Chief Stra­tegy & Trans­for­mation Officer (CSTO)".

Frau Dimit­rova mit bulga­rischen Wurzeln und inzwi­schen deut­schem Pass hat sich die Aufgabe gesetzt, das Unter­nehmen Voda­fone zu "digi­tali­sieren". Dabei setzt sie auf Exper­tise aus dem eigenen Unter­nehmen und nicht auf externe Berater, wie sie in einem Inter­view in der Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt betont. Vorgänge, die bisher noch manuell oder mit Papier und Blei­stift statt­gefunden haben, sollen digi­taler werden, das käme am Ende auch dem Handel und den Kunden zu Gute.

Anna Dimit­rova, so heißt das offi­ziell, "wird künftig alle Trans­for­mati­ons­akti­vitäten von Voda­fone Deutsch­land verant­worten". Sie solle sicher­stellen, dass die Weiter­ent­wick­lung des Unter­neh­mens entlang seiner stra­tegi­schen Prio­ritäten erfolge. Das Ziel ist glas­klar: Die Markt­posi­tion von Voda­fone Deutsch­land soll ausge­baut werden, es soll "weiterhin nach­hal­tige wirt­schaft­liche Ergeb­nisse" geben und ein Funda­ment für zukünf­tiges Wachstum gelegt werden. Der Markt bei Mobil­funk, TV-Geschäft und Fest­netz sei hoch­dyna­misch. Wenn es bei Voda­fone um Wachstum geht, ist ab dem 1. März Frau Dimit­rova zuständig. Sie gilt unter Bran­chen­ken­nern als "durch­set­zungs­stark".

Neue Finanz­chefin

Carmen Velthuis ist die neue Finanzchefin bei Vodafone Deutschland, eine Frau der Zahlen.

Foto: Vodafone / KEVIN RIJNDERS Eine weitere Frau zieht in den Vorstand ein. Carmen Velt­huis, bislang Finanz­chefin (CFO) der "Voda­fone EU-Cluster Märkte" wurde neue Geschäfts­füh­rerin Finanzen (CFO) von Voda­fone Deutsch­land. Frau Velt­huis hat seit 2017 in allen zehn Voda­fone-Märkten an entschei­dender Stelle mitge­arbeitet. Im Juni 2015 wurde sie Finanz­chefin von Voda­fone in den Nieder­landen, die sich unter ihrer Leitung mit dem Kabel-Anbieter Ziggo zur Voda­fone-Ziggo zusam­men­getan hatten.

Bevor Frau Velt­huis zu Voda­fone kam, hatte sie im Handels­kon­zern V&D als Finanz­chefin gear­beitet. Sie ist ausge­bil­dete Wirt­schafts­prü­ferin und war zuvor beim nieder­län­dischen Netz­betreiber KPN und der Bera­tungs­agentur PwC, ist also eine Frau der Zahlen.

Deut­scher Technik Chef gibt auf

Gerhard Mack, CTO von Vodafone Deutschland sprach gerne Klartext. Er verlässt das Unternehmen zum 31.3.22

Foto: Vodafone Für Freunde der Voda­fone-Technik gibt es weniger gute Nach­richten. Der bishe­rige Technik-Chef (CTO) von Voda­fone Deutsch­land, Gerhard Mack, "hat sich entschlossen, Voda­fone zum 31. März 2022 zu verlassen". Voda­fone liefert auch gleich die Begrün­dung mit: "Da die Voda­fone Group den Technik-Bereich auf welt­weiter Ebene neu aufge­stellt hat, wird bei Voda­fone Deutsch­land seine Posi­tion nicht neu besetzt."

Insider erklären unter vorge­hal­tener Hand leise, was das genau bedeutet: Die Technik wird künftig noch mehr von der Voda­fone-Zentrale im briti­schen Newbury gesteuert. Natio­nale Befind­lich­keiten spielen dort keine Rolle.

Dabei war Gerhard Mack in seinem Amt durchaus positiv aufge­fallen, weil er bei passender Gele­gen­heit durchaus Klar­text sprach und genau wusste, wo die Schwach­stellen des Netzes sind und was zu tun wäre. Mack war seit Anfang 2006 bei Kabel Deutsch­land und später Voda­fone Deutsch­land bei, 2016 über­nahm er den Posten Geschäfts­führer Commer­cial Opera­tions. Ende 2018 wurde er CTO und 2021 sorgte er für "die Weiter­ent­wick­lung des Voda­fone-Konzerns zur Tech Comms Company". Mack baute das Kabel-Netz aus und um und setzte bei neuen Tech­nolo­gien wie 5G-SA deut­liche Zeichen im Markt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Den Beob­achter beschleicht schon länger der Eindruck, dass funk­tio­nie­rende Technik im welt­weiten Voda­fone-Konzern eher als unan­genehme Kosten­belas­tung und nicht als wich­tiges Allein­stel­lungs­merkmal ange­sehen wird. Immer wieder errei­chen uns Klagen über uner­klär­liche Störungen und Ausfälle im Voda­fone-Netz, sei es im Kabel, wo aus drei unter­schied­lichen Gene­rationen und Tech­nolo­gien ein neues gemein­sames Netz zusam­men­gepuz­zelt wurde oder im Mobil­funk oder bei den Kunden­ver­wal­tungs­sys­temen.

Die Ziele des Voda­fone-Mutter­kon­zerns sind deut­lich: Wachstum, Wachstum und passende Zahlen dazu. Alles, was Geld kostet, kommt auf den Prüf­stand. Technik scheint hier keine Rolle zu spielen.

Das ist meiner Meinung nach eine gefähr­liche Mischung: Ohne ein funk­tio­nie­rendes und zuver­läs­siges Netz kann Voda­fone seinen Kunden auf Dauer nichts Nach­hal­tiges verkaufen. Der Netz­ausbau ist z. B. in Groß­bri­tan­nien nach Exper­ten­ansicht auf dem flachen Land "eine einzige Kata­strophe" und im wich­tigen Markt in Deutsch­land gibt es auch noch genü­gend Funk­löcher (= kein Netz), die nach wie vor noch nicht im Bewusst­sein der Finanz-Manager ange­kommen sind.

Viel­leicht wird verständ­lich warum: Die wich­tigen Anteils­eigner von Voda­fone sind über­wie­gend Pensi­ons­fonds, die nur Zahlen im Sinn haben, damit ihre Anleger und spätere Pensio­näre eine auskömm­liche Rendite haben können. Ein Netz ist doch "eh da".

Wenn die Fusion der Sendes­turm­gesell­schaften von Telekom und Voda­fone zustande kommt, könnte eines Tages daraus auch eine einheit­liche Netz­gesell­schaft entstehen. Bei Voda­fone könnte man dann zu der Ansicht gelangen, dass es am Ende güns­tiger ist, sich die Netze zu mieten, als sie selbst aufzu­bauen und zu betreiben. Das wäre dann wenigs­tens eine ehrliche Aussage.

