Vodafone peert mit Berliner Internet-Knoten BCIX

Vodafone hat sich am Berliner BCIX Knoten mit der Internetwelt vernetzt, was die interne Netzgeschwindigkeit im Raum Berlin verbessern soll.

Foto: BCIX Berlin / Screenshot teltarif.de Durch den Zukauf von Kabel Deutsch­land und Unity­media hat sich das Voda­fone-Netz intern deut­lich vergrö­ßert und es ist eine komplexe IT-Land­schaft entstanden. Voda­fone ist dabei, das eigene Netz ("AS 3209") zu "konso­lidieren" und zu verein­fachen.

Wich­tige Peering­punkte

Foto: BCIX Berlin / Screenshot teltarif.de Ein wich­tiger Punkt sind die Internet-Zugänge von Voda­fone zu den großen Anbie­tern in der vernetzen Internet-Welt. Diese Zugänge nennt man Peering-Points, auf deutsch etwa "Inter­net­aus­tausch­punkte".

Ältere Verbin­dungen gekappt

Histo­risch hat Voda­fone in seinem Gesamt-Netz einige regio­nale Peering-Points "geerbt", wo die bisher allein­ste­henden Kabel-Anbieter mit lokalen Provi­dern vernetzt waren.

Im Zuge der Verein­heit­lichung wurden einige dieser Abkommen gekün­digt, was bei den Betei­ligten vor Ort zu Enttäu­schungen geführt hat, wie Golem berichtet.

Um kein Tempo zu verlieren bzw. um die Geschwin­dig­keit künftig weiter zu verbes­sern, hat Voda­fone sein "natio­nales Trans­port­netz" direkt an den Berliner Inter­net­aus­tausch­punkt BCIX (Berlin Commer­cial Internet Exchange) ange­schlossen. Davon profi­tieren insbe­son­dere Voda­fone-Mobil­funk- und -Fest­netz­kunden in Berlin und der Region Nord-Ost (z.B. Bran­den­burg, Meck­len­burg-Vorpom­mern).

Voda­fone möchte dadurch die Internet-Daten aus dem Einzugs­gebiet der Haupt­stadt nun ohne Umwege in die zentrale Voda­fone-Trans­port­netz-Infra­struktur oder vom BCIX aus direkt in die Netz­werke von anderen Provi­dern fließen lassen, und zwar "wesent­lich direkter als bisher".

Besseres Peering spart Zwischen­schritte

Durch einge­sparte Zwischen­schritte verkürzt sich die Lauf­zeit, die ein Daten­paket benö­tigt, um am Ziel anzu­kommen. Je nied­riger die Lauf­zeit, umso schneller reagieren beispiels­weise aufge­rufene Webseiten. Das Trans­port­netz von Voda­fone ist mit einer Geschwin­dig­keit von 100 GBit/s an den BCIX ange­bunden.

Von der regio­nalen Direkt­ver­bin­dung zum Internet profi­tieren auch die Kunden in Städten und Gemeinden außer­halb Berlins in der Region Nord-Ost, darunter Leipzig und Dresden, betont man bei Voda­fone.

Gene­rell sei die Netz­infra­struktur von Voda­fone an alle wich­tigen inter­natio­nalen Internet-Knoten ange­bunden, teilte das Unter­nehmen weiter mit. Alle Stand­orte seien so konzi­piert, dass sich die Kapa­zitäten bedarfs­gerecht und ohne nennens­werten zeit­lichen Verzug erwei­tern lassen.

Das Thema Peering spielt auch beim größten Wett­bewerber von Voda­fone der Telekom eine wich­tige Rolle und steht schon länger im Kreuz­feuer der Kritik.