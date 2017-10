Vodafone Pass: Alles Wichtige zum Mithören

Vodafone Pass ist Bestandteil der neuen Red- und Young-Tarife. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die neuen Vodafone-Tarife, die in der vergangen Woche eingeführt wurden. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Bei seinen neuen Red-Tarifen hat Vodafone nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise erhöht, dafür aber im Gegenzug die Inklusiv­leistungen verbessert. Wichtigste Neuerung ist der Vodafone Pass, ein Pendant zu den StreamOn-Optionen der Deutschen Telekom. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Zero-Rating-Optionen der beiden Netzbetreiber. Zudem könnte sich Vodafone ähnlichen Ärger mit der Bundes­netzagentur einhandeln wie ihn die Telekom schon hat.

Wir berichten zudem darüber, zu welchen Konditionen die neuen Vodafone-Verträge online bzw. im stationären Handel zu haben sind. Darüber hinaus gehen wir auf weitere Tarife ein, die die Düsseldorfer Telefon­gesellschaft ebenfalls neu aufgestellt hat und zu denen der Vodafone Pass auch als Option zu bekommen ist.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren