Beim Voda­fone Video Pass kommt es zu Abrech­nungs­pro­blemen, wie sich im Test mit Sky Go und DAZN gezeigt hat. Bei Zattoo und waipu.tv war der Fehler nicht zu beob­achten.

Probleme beim Vodafone Pass

Foto/Montage: teltarif.de, Grafik: Vodafone Die Deut­sche Telekom und Voda­fone bieten seit 2017 mit StreamOn und dem Voda­fone Pass Optionen an, mit den Kunden die Möglich­keit haben, die jeweils inklu­dierten Dienste zu nutzen, ohne dass das dabei anfal­lende Daten­volumen berechnet wird. In der Vergan­gen­heit haben wir bereits darüber berichtet, dass die StreamOn-Abrech­nung bei der Deut­schen Telekom nicht immer zuver­lässig funk­tio­niert hat. Nun kommt es auch bei Voda­fone zu Problemen bei der Zero-Rating-Erken­nung.

Ein teltarif.de-Leser berichtet, dass er den Voda­fone Video Pass gebucht hat. Bei der Nutzung von Sky Go mit einem iPhone oder iPad von Apple sei es mehr­fach zu Abrech­nungs­pannen gekommen. Obwohl der Strea­ming­dienst zu den Ange­boten zählt, die im Voda­fone Video Pass enthalten sind, sei der Daten­ver­brauch berechnet worden.

Der Leser hat sich nach eigenen Angaben auch an die Voda­fone-Kunden­betreuung gewandt, die aber nicht wirk­lich helfen konnte oder wollte. Die Hotline habe - wenig glaub­würdig - erklärt, dass die Werbung, die Sky in seine Streams einbaut, das regu­läre Daten­volumen belastet. Selbst wenn das zutreffen würde, wäre es keine Erklä­rung für mehrere Giga­byte Daten­ver­brauch, der während einer Fußball-Über­tra­gung berechnet wurde.

Probleme auch im EU-Roaming

Probleme beim Vodafone Pass

Foto/Montage: teltarif.de, Grafik: Vodafone Wir haben vor wenigen Tagen im EU-Roaming im spani­schen Voda­fone-Netz eine vergleich­bare Erfah­rung gemacht - aller­dings nicht mit Sky Go, sondern mit DAZN. Wir haben den Sport-Strea­ming­dienst etwa eine Stunde lang genutzt und dabei mehr als ein Giga­byte regu­läres, zum Tarif gehö­rendes Daten­volumen berechnet bekommen. Dabei kam ein Samsung Galaxy S20 Ultra zum Einsatz. Es ist für den Abrech­nungs­fehler also offenbar uner­heb­lich, ob ein iOS- oder Android-Gerät verwendet wird.

Das Problem tritt aller­dings nicht in jedem Fall auf. Bei einem weiteren Test haben wir Fern­sehen über Zattoo gestreamt. Dafür wurde kein Daten­volumen berechnet. Aller­dings fehlt in der MeinVodafone-App ein Hinweis zum Voda­fone-Pass-Verbrauch speziell im EU-Roaming, wo - anders als in Deutsch­land - keine Flat­rate für Zero-Rating-Dienste zur Verfü­gung steht.

Auch unser Leser bestä­tigt: Wenn er beispiels­weise waipu.tv nutzt, gibt es keine Abrech­nungs­pro­bleme beim Voda­fone Video Pass. Es scheint so, als ob Voda­fone einige für Zero Rating vorge­sehene Dienste nicht immer zuver­lässig erkennt. Nicht bekannt ist, ob vergleich­bare Fehler auch beim Music-, Social-, Chat- oder Gaming-Pass auftreten.

Daten­ver­brauch im Blick behalten

Anwender sollten demnach nicht nur darauf achten, die jeweils aktu­ellste App des Zero-Rating-Part­ners von Voda­fone zu verwenden. Es schadet auch nicht, hin und wieder einen Blick auf den Daten­ver­brauch zu werfen, um bei einer mögli­chen Falsch­abrech­nung die Kunden­betreuung einzu­schalten. Wir haben die Voda­fone-Pres­sestelle um eine Stel­lung­nahme gebeten und werden darüber berichten, sobald weitere Details bekannt sind.

In einem Ratgeber haben wir die Strea­ming-Optionen der Netz­betreiber mitein­ander vergli­chen.