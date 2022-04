Vodafone Red M Osterdeal: Monatlich 100 GB Surf-Volumen

Voda­fone startet am 13. April seine Oster­deals. In Akti­onsta­rifen bekommen Kunden deut­lich mehr Daten­volumen.

Vodafone startet Osterdeals

Foto: dpa Voda­fone startet zum 13. April mit einer Oster-Aktion. Im Fokus stehen dabei die Mobil­funk­tarife Red M und Young L. Kunden, die sich im Rahmen der Aktion für eines dieser Ange­bote entscheiden, bekommen über die gesamte Mindest­ver­trags­lauf­zeit mehr monat­liches High­speed-Daten­volumen über LTE und 5G. Parallel läuft die bereits vor einigen Tagen gestar­tete Aktion weiter, mit der Kunden Rabatte auf die monat­lichen Grund­gebühren erhalten.

Inter­essenten, die sich im Rahmen der Oster­deals für einen neuen Vertrag im Tarif Voda­fone Red M entscheiden, bekommen neben der Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand monat­lich 100 GB anstelle der sonst übli­chen 20 GB High­speed-Daten­volumen. Der regu­läre monat­liche Grund­preis von 49,99 Euro redu­ziert sich durch Angabe des Rabatt-Codes "GIGA" für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit auf 39,99 Euro pro Monat.

Voda­fone Young L: Doppeltes Daten-Volumen

Vodafone startet Osterdeals

Foto: dpa Im Tarif Voda­fone Young L, der sich an Kunden im Alter unter 28 Jahren richtet, verdop­pelt Voda­fone im Rahmen der Oster­deals das verfüg­bare High­speed-Daten­volumen von 50 GB auf 100 GB pro Monat. Zudem haben die Nutzer auch in diesem Tarif eine Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und den Versand von Kurz­mit­tei­lungen zur Verfü­gung. Regulär kostet der Vertrag monat­lich 37,99 Euro. Mit dem Rabatt-Code "GIGA" redu­ziert sich der Monats­preis für zwei Jahre auf 26,59 Euro.

Die Oster­deals von Voda­fone sind bis zum 27. April verfügbar. Sogar noch bis zum 31. Mai gelten die Rabatte von 20 Prozent auf die Grund­gebühr bei Red-Tarifen sowie von 30 Prozent bei Young-Tarifen. Eben­falls bis Ende Mai fallen in Red-Tarifen keine Anschluss­gebühren an und Voda­fone verzichtet für Verträge in den Tarif-Fami­lien Red, Young, DataGo, Red+ und Smart auf die Versand­kosten von 4,99 Euro bei Stan­dard-Liefe­rungen.

CallYa-Aktion endet am Oster­montag

Derzeit gibt es auch für Neuein­steiger bei Prepaid­tarifen von Voda­fone die Möglich­keit, mehr Daten­volumen zu bekommen. Für bis zu sechs Abrech­nungs­zeit­räume à vier Wochen können Inter­essenten jeweils 3 GB Extra-Surf­volumen erhalten. Wie das funk­tio­niert, haben wir in der Meldung zur 3-GB-Daten-Aktion bei Voda­fone CallYa zusam­men­gefasst.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.