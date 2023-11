Ungewollte Verträge: Vodafone muss 10.000 Euro zahlen

Ordnungsgeld gegen Vodafone verhängt

Foto: Rafa Irusta - Fotolia.com Nach einem Streit mit zwei Kunden muss Voda­fone 10.000 Euro zahlen. Es sei ein entspre­chendes Ordnungs­geld fest­gelegt worden, teilte das Land­gericht München am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die Verbrau­cher­zen­trale Hamburg, die geklagt hatte, den Sach­ver­halt öffent­lich gemacht. Der Beschluss ist vom 1.­August (Az. 1 HK O 14157/19). Die Klage war in München einge­reicht worden, weil im benach­barten Unter­föh­ring die Kabel­gesell­schaft von Voda­fone ihren Sitz hat. Die Deutsch­land­zen­trale des Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­ters ist in Düssel­dorf.

Die beiden Voda­fone-Kunden hatten unab­hängig vonein­ander in den Jahren 2021 und 2022 ihre Fest­netz-Verträge gekün­digt. Danach rief die Voda­fone-Hotline sie an und bestä­tigte ihnen eine Rück­nahme der Kündi­gung - das kommt einem neuen Vertrag gleich. Nach Auffas­sung der Kunden hatten sie die Kündi­gung in dem Tele­fonat aber gar nicht rück­gängig gemacht und damit auch keinen neuen Vertrag abge­schlossen. Dieser Sicht­weise folgte das Gericht.

Verbrau­cher­schutz: "Deut­liche Botschaft an Voda­fone"

Foto: Rafa Irusta - Fotolia.com "Dieses Ordnungs­geld sendet eine deut­liche Botschaft an Voda­fone: Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher dürfen nicht an der Nase herum­geführt werden", sagte Julia Rehberg von der Verbrau­cher­zen­trale Hamburg. Man habe das Ordnungs­geld akzep­tiert, sagte ein Voda­fone-Spre­cher und betonte die Bedeu­tung einer kompe­tenten Bera­tung.

"Die Anzahl der berech­tigten Beschwerden zu Vertrags­abschlüssen liegt im Vergleich zu den Abschlüssen, die von dem Kunden genau so gewollt und für ihn vorteil­haft sind, im homöo­pathi­schen Promil­lebe­reich." Dennoch sei jede Beschwerde zu unge­wollten Verträgen eine Beschwerde zu viel.

