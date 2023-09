Am kommenden Samstag, den 16. September, wird das dies­jäh­rige Münchner Okto­ber­fest eröffnet. Das welt­größte Volks­fest stellt auch an die Mobil­funk­netze beson­dere Anfor­derungen. Viele Menschen gleich­zeitig am glei­chen Ort bedeutet, dass die Betreiber beson­ders viel Kapa­zität schaffen müssen, sodass Kunden bei Tele­fonaten stets eine freie Leitung haben und über den mobilen Internet-Zugang auch tatsäch­lich Daten fließen.

"Der tech­nische Aufwand für die Sonder­ver­sor­gung ist gewaltig", erläu­tert Voda­fone, das nach eigenen Angaben bereits im März mit den Planungen begonnen hat. Die heiße Phase beginne im August. "In nur sechs Wochen werden bis kurz vor dem 'Anstich' alle Arbeiten erle­digt, für die wir sonst sechs Monate benö­tigen. Und in jedem Jahr gibt es neue Heraus­for­derungen zu bewäl­tigen", erläu­tert Tanja Richter, Geschäfts­füh­rerin und Network Director bei Voda­fone Deutsch­land. Vodafone erweitert Netz fürs Oktoberfest

Foto: Vodafone Zu den Arbeiten, die für die Versor­gung der Wiesn zu erle­digen sind, gehört es beispiels­weise, für neue Stand­orte oder Antennen die Statik zu berechnen und behörd­liche Geneh­migungen zu bean­tragen. Etwa 30 Voda­fone-Mitar­beiter, darunter Netz­planer, Bauin­genieure, Monteure und Tech­niker, stellen sicher, dass die Besu­cher des Okto­ber­festes jeder­zeit unein­geschränkten Zugang zum Internet haben.

Tanja Richter: "Das Okto­ber­fest kann beginnen"

Tanja Richter berichtet, die Arbeiten seien bereits abge­schlossen: "Das Okto­ber­fest kann beginnen - die Mobil­funk­ver­sor­gung steht." Mit insge­samt 55 Antennen an 22 Stand­orten versorgt Voda­fone das Münchner Okto­ber­fest. An 20 dieser Stand­orte kommt neben GSM und LTE auch der 5G-Stan­dard zum Einsatz. Aller­dings hat Voda­fone nicht mitge­teilt, wie viele dieser Basis­sta­tionen das ganze Jahr über im Einsatz sind und welche Sender speziell für die Okto­ber­fest-Versor­gung aufge­baut wurden.

In diesem Jahr erwartet Voda­fone einen neuen "Daten-Rekord". Dafür sorgen vor allem hoch­auf­lösende Videos, die Kunden in sozialen Netz­werken wie Insta­gram oder TikTok teilen. Im vergan­genen Jahr seien auf der Wiesn 120 Tera­byte Daten geflossen - eine Stei­gerung um 70 Prozent gegen­über dem Okto­ber­fest 2019.

"Um den tägli­chen Daten­fluss von mehreren Tera­byte auf der There­sien­wiese zu bewäl­tigen, steht vor allem der Kapa­zitäts­ausbau im Fokus. Dazu haben wir in diesem Jahr unser 5G-Netz vor Ort deut­lich vergrö­ßert, um die anfal­lenden Daten­massen schnell und stabil weiter­leiten zu können", so Tanja Richter.

