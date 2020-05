Vodafone Australien funkt im "Low Band" mit Nokia-Technik

Nicht nur in Europa, auch "down under" in Austra­lien wird auf 700 MHz gesetzt. Der Netz­werk­aus­rüster Nokia und der Netz­be­treiber Voda­fone Hutchison Australia (VHA) gaben bekannt, dass sie die Einfüh­rung von 5G auf 3,5 GHz um New-Radio Frequenzen bei 700 MHz ergänzen wollen.

Sobald die 700-MHz-Stationen in Betrieb genommen sind, soll das die 5G-Netz­ab­de­ckung von VHA erwei­tern, die Versor­gung Indoor und Outdoor verbes­sern und den Kunden bessere und schnel­lere Konnek­ti­vität durch 5G liefern. In Kombi­na­tion mit seinen 5G-Frequenzen im 3,5 GHz-Band hofft VHA, seinen Kunden "eine über­zeu­gende Kombi­na­tion aus Geschwin­dig­keit, Kapa­zität und Abde­ckung" bieten zu können.

Die 700-MHz-Lösung nutzt die AirScale-Produkt­pa­lette von Nokia und wird an einigen der bereits exis­tie­renden 5G-Stand­orte von VHA in und um Parra­matta (das liegt im Westen von Sydney) getestet. Das 700-MHz-Spek­trum wird im Rahmen der 5G-Einfüh­rung von VHA in ausge­wählten Gebieten einge­führt.

Nokia über­nimmt Planung und Aufbau

Die Nokia Airscale Stationen sind für 5G-Anwendungen skalierbar und werden in Australien auf 700 MHz mit NR-5G erprobt

Foto: Nokia Networks Nokia Global Services wird die Projekt­pla­nung über­nehmen, die Instal­la­tion orga­ni­sieren und soge­nannte "Netz­op­ti­mie­rungs­dienste" liefern. Die Spezia­listen von Nokia und Voda­fone werden das 700-MHz-Spek­trum auf 5G 700 MHz umwidmen, um die Bereit­stel­lung neuer 5G-Dienste zu ermög­li­chen und gleich­zeitig die Leis­tung des bestehenden 4G-(LTE)-Netzes aufrecht­zu­er­halten. Zwar wird der Begriff Dynamic Spec­trum Sharing (DSS) nicht explizit erwähnt, die Mittei­lung des Unter­neh­mens lässt aber die Vermu­tung zu, dass Nokia ähnliche Dienste für das Netz von VHA anbieten wird.

Austra­lien ist im Vergleich zu Europa ein riesiges dünn besie­deltes Land. Je nied­riger die Frequenz, desto höher ist die nutz­bare Reich­weite. Deswegen sind "Low-Band"-Frequenzen stark gefragt.

Die Betei­ligten sind stolz

Iñaki Berroeta, Chief Execu­tive Officer von Voda­fone Hutchison Australia (VHA), sagte: "Wir sind stolz darauf, diese inno­va­tive Nutzung des untersten in Austra­lien verfüg­baren Frequenz­bandes mit dem ersten Live-Test­ein­satz von 5G auf nied­rigen 700-MHz-Frequenzen in unserer Region zu demons­trieren. Durch unsere Part­ner­schaft zu Nokia können wir eine inno­va­tive Lösung anbieten. Die Einbe­zie­hung von 700 MHz wird unsere bestehenden 5G-Netz­pläne ergänzen und dazu beitragen, die Vorteile der Geschwin­dig­keit, Kapa­zität und Abde­ckung der 5G zu nutzen."

Tommi Uitto, Präsi­dent von Mobile Networks bei Nokia, betont, man habe eng mit Voda­fone Hutchison Australia zusam­men­ge­ar­beitet, um diesen wich­tigen Meilen­stein zu errei­chen. Damit konnte Voda­fons Forde­rung nach einer weit­rei­chenden 5G-Abde­ckung erfüllt werden. Zum Einsatz kommen für 5G die Nokia "Airs­cale" Basis­sta­tionen.

Nokia und Hutchison sind welt­weit aktiv

Die Kunden von Nokia-Networks verwalten mehr als 6,4 Milli­arden Mobil­funk­ver­träge. Die Unter­neh­mens­kunden von Nokia haben welt­weit über 1300 Indus­trie­netze einge­richtet. Voda­fone Hutchison Australia (VHA) ist ein 50:50 Joint­ven­ture von Hutchison (Hong Kong) und Voda­fone (Austra­lien) und bietet seinen Kunden mobile und feste Breit­band­dienste auf dem Subkon­ti­nent.

Nach Angaben von VHA erreicht sein 4G-LTE-Mobil­funk­netz mehr als 22 Millionen Austra­lier. Die Breit­band­an­ge­bote im Fest­netz von "Voda­fone nbn" sind in größeren Städten und einigen regio­nalen Zentren verfügbar. Zum 31. Dezember 2019 hatte VHA eine mobile Kunden­basis von knapp über 5,7 Millionen. Markt­führer in Austra­lien ist die ehema­lige Telecom Australia (kurz "Telstra").