Giga statt Red: Vodafone startet neue Smartphone-Tarife

Voda­fone stellt seine Smart­phone-Tarife neu auf. Zum 1. Juni löst der in Düssel­dorf behei­matete Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern die bishe­rigen Red- und Young-Verträge durch die Tarif­fami­lien GigaMobil und GigaMobil Young ab. An den monat­lichen Grund­gebühren ändert sich nichts und in allen Tarifen ist die bisher eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Kunden bekommen in den neuen Tarifen mehr Daten­volumen als bisher.

Aus Red XS wird der neue Tarif GigaMobil XS. Für 29,99 Euro monat­liche Grund­gebühr bekommen die Kunden jetzt 5 GB anstelle der bishe­rigen 4 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat. Im GigaMobil S für 39,99 Euro im Monat steigt das Inklu­siv­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum auf 12 GB. Im Red S waren es 10 GB. Vodafone startet neue Tarife

Foto: Vodafone Kunden, die sich für GigaMobil M zum Preis von monat­lich 49,99 Euro entscheiden, bekommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 25 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen. Im Red M waren es 20 GB. Zum bishe­rigen Tarif Red L (Allnet-Flat mit 40 GB für 59,99 Euro) gibt es im neuen Tarif-Port­folio kein Pendant. Der XL-Tarif bleibt erhalten. Für 79,99 Euro monat­lich bekommen Inter­essengen eine echte Flat­rate für Sprache, Text und Daten. Zudem ist eine MultiSIM (bei Voda­fone derzeit OneNumber genannt) im Preis enthalten.

Neue Tarife für junge Kunden

Für Kunden im Alter unter 28 Jahren bietet Voda­fone die GigaMobil-Young-Tarife an. GigaMobil Young S kostet monat­lich 24,99 Euro und bietet neben der Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Das sind die glei­chen Kondi­tionen, die bisher für den Young-S-Tarif galten. GigaMobil-Tarife ab 1. Juni

Foto: Vodafone GigaMobil Young M kostet monat­lich 29,99 Euro und bietet 30 GB High­speed-Daten­volumen (bisher im Young M 25 GB). Für monat­lich 37,99 Euro steigt das Surf-Volumen im GigaMobil Young L auf 50 GB - wie auch beim bishe­rigen Young-L-Tarif. GigaMobil Young XL kostet monat­lich 69,99 Euro und bietet eine echte Flat­rate für Anrufe, SMS und den mobilen Internet-Zugang. Eine MultiSIM ist kostenlos zubuchbar.

GigaDepot bleibt erhalten

Wie in den bishe­rigen Smart­phone-Tarifen bietet Voda­fone auch für GigaMobil (Young) das GigaDepot an. Das heißt, nicht genutztes Daten­volumen wird auto­matisch in den nächsten Abrech­nungs­zeit­raum über­tragen. Ist das Surf­kon­tin­gent vorzeitig verbraucht, wird mit SpeedGo bis zu dreimal im Monat auto­matisch Daten­volumen nach­gebucht. Diese Funk­tion kann vom Kunden abge­wählt werden. GigaMobil-Young-Tarife ab 1. Juni

Foto: Vodafone Kunden, die zu einem der neuen Mobil­funk-Tarife auch ein Fest­netz- oder TV-Produkt von Voda­fone buchen, profi­tieren vom GigaKombi-Vorteil. So sparen sie jeden Monat bis zu 15 Euro auf die Mobil­funk-Rech­nung. Zusätz­lich gibt ab GigaMobil M aufwärts eine echte Daten-Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung. In den Tarifen GigaMobil XS und S erhöht sich das monat­liche Daten­volumen um 50 Prozent. Ab GigaMobil Young M gibt es jeden Monat 5 GB on top.

Erhalten bleibt auch die Möglich­keit, Zusatz­karten zu buchen, die beispiels­weise von Fami­lien­mit­glie­dern genutzt werden. Diese werden vorerst weiter unter der Marke Red+ vermarktet. Auch Smart­phones oder Smart­wat­ches sind optional und gegen Aufpreis erhält­lich. Alle Tarife bekommen "LTE max" und den Zugang zum 5G-Netz. EU-Roaming ist inklu­sive und inner­halb Deutsch­lands können die Kunden neben VoLTE auch WiFi Calling nutzen.

In einer weiteren Meldung haben wir den aktu­ellen Netz­ausbau bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern beleuchtet.