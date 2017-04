Vodafone Easy und Red+Kids: Neue Tarife ab sofort erhältlich

Inhalt: Neue Vodafone-Tarife Vodafone Young für weitere Kunden verfügbar

Gleich drei neue Mobilfunk-Angebote gehen bei Vodafone in dieser Woche an den Start. Vodafone Easy richtet sich mit reinen UMTS-Smartphone-Tarifen an preisbewusste Kunden und sind daher günstiger als das bekannte Red-Portfolio, das erst vor wenigen Wochen ein Upgrade erfahren hat. Dazu gibt es mit Red+Kids nun auch einen Kombitarif, der sich an Kinder im Alter ab sechs Jahren richtet.

Vodafone Easy ab 19,99 Euro im Monat

Vodafone startet neue Tarife Vodafone Easy gibt es zunächst in zwei Versionen. Easy S kostet in der SIM-only-Variante 19,99 Euro monatliche Grundgebühr und bietet eine Allnet-Flat für Telefonate, während der SMS-Versand mit jeweils 9,9 Cent zu Buche schlägt. Zum Tarif gehören außerdem monatlich 2 GB Datenvolumen, wobei die Kunden auf den Zugang zum LTE-Netz verzichten müssen. Über UMTS stehen maximal 21,6 MBit/s im Downstream zur Verfügung.

Easy M ist zum Monatspreis von 29,99 Euro zu bekommen. In diesem Tarif ist auch der SMS- und MMS-Versand in der Allnet-Flat enthalten. Zudem verdoppelt sich das monatliche Datenvolumen auf 4 GB. In beiden Tarifen ist die Datenautomatik voreingestellt. Zudem ist das EU-Roaming inklusive. Weitere Details zu den Vodafone-Easy-Tarifen finden Sie in einer eigenen Meldung.

Red+Kids für die jüngsten Handynutzer

Speziell an die Zielgruppe der Sechs- bis 14-jährigen richtet sich der ebenfalls neue Tarif Vodafone Red+Kids, der sich wie jede andere Red+-Karte zu einem bestehenden Hauptvertrag hinzubuchen lässt. Dabei ist ein Altersnachweis erforderlich. Kunden, die den Vertrag bis 31. August abschließen, zahlen eine monatliche Grundgebühr von 10 Euro. Für Neukunden ab September kann der Grundpreis auf 15 Euro steigen.

Die Kunden erhalten eine Flatrate für Telefonate innerhalb des Vodafone-Mobilfunknetzes. Dazu kommen monatlich 200 Gesprächsminuten für Verbindungen in die anderen deutschen Netze sowie je 50 SMS und MMS pro Monat. Für den Internet-Zugang kann das Datenvolumen der Hauptkarte mitgenutzt werden. Dabei haben die Eltern des Kindes die Möglichkeit, die Nutzungszeiten für den Online-Zugriff einzuschränken.

Vodafone hat außerdem einige Features integriert, die Kostenfallen verhindern sollen. Ist beispielsweise das Fremdnetz-, SMS- und MMS-Kontingent erschöpft, so sind entsprechende Verbindungen bis zum Ende des Abrechnungszeitraums nicht mehr möglich. Auch Sonderrufnummern, Abonnements und weitere Mehrwertdienste können nicht genutzt werden. In einer eigenen Meldung haben wir weitere Einzelheiten zum Kindertarif von Vodafone zusammengestellt.

Auf Seite 2 erfahren Sie, für welche Tarife Vodafone ab sofort die Zielgruppe erweitert und welches weitere Produkt der Düsseldorfer Telekommunikationsdienstleister ab Donnerstag im Programm hat.