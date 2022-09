Erfahrungsbericht: LTE und 5G im Netz von Vodafone

Von Mai bis August waren wir quer durch Deutsch­land unter­wegs, um die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs in den Netzen von Telekom, Voda­fone und Telefónica zu unter­suchen. Dabei sind wir nicht gezielt vorde­finierte Test­stre­cken abge­fahren. Statt­dessen haben wir auf LTE und 5G in allen Netzen zuge­griffen, wenn wir ohnehin privat und beruf­lich unter­wegs waren. Es handelt sich somit eher um einen Erfah­rungs­bericht aus Nutzer­sicht. Apple iPhone 13 Pro Max Datenblatt

Für die Tests haben wir ein iPhone 13 Pro Max von Apple verwendet. Im Gerät befanden sich SIM-Karten bzw. eSIM-Profile von allen drei aktiven deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Bei den Mobil­funk-Anschlüssen war jeweils "LTE max" bzw. der Zugang zum 5G-Netz frei­geschaltet. Für die Voda­fone-Karte war auch die 5G-Stan­dalone-Option aktiv, wobei wir nicht explizit unter­sucht haben, ob an den Test­stand­orten 5G als LTE-Erwei­terung oder 5G Stan­dalone zur Verfü­gung stand.

Wir haben das Voda­fone-Netz an den glei­chen Stand­orten wie das Netz der Deut­schen Telekom getestet. Dabei wurden mehrere Speed­tests durch­geführt, wir haben im Internet gesurft und Radio- und Video­strea­ming auspro­biert. Beim Webradio-Empfangs­test haben wir einen MP3-Stream mit 192 kBit/s einge­schaltet. Fern­sehen haben wir über die Media­theken von ARD und ZDF genutzt. LTE- und 5G-Test im Vodafone-Netz

Oft noch LTE ohne 5G-Erwei­terung

Die Test­stand­orte von Lübeck-Trave­münde im Norden über Köln im Westen bis nach Unter­föh­ring in Ober­bayern wurden eher zufällig ausge­wählt - eben anhand unseres Bedarfs für den Internet-Zugang auf ohnehin geplanten Reisen.

Während wir im Telekom-Netz an allen 13 Mess­punkten 5G-Empfang hatten, konnte Voda­fone in dieser Diszi­plin nicht mithalten. An fünf von 13 Stand­orten stand "nur" das LTE-Netz ohne 5G-Erwei­terung zur Verfü­gung. Wir haben alle Netze an den gleichen Standorten getestet

5G ist nicht zwin­gend gleich­bedeu­tend mit schnellem Internet

Die 5G-Anzeige auf dem Handy-Display allein ist nicht unbe­dingt ein Garant für einen beson­ders schnellen Internet-Zugang. Je nach Netz­kon­figu­ration und -auslas­tung liegen die Daten­über­tra­gungs­raten mögli­cher­weise bei weniger als 100 MBit/s. Umge­kehrt bedeutet eine 4G-Anzeige nicht, dass der Internet-Zugang langsam ist. Das zeigte sich auch bei unseren Tests im Voda­fone-Netz.

In acht von 13 Fällen haben wir drei­stel­lige MBit/s-Werte im Down­stream gemessen. In fünf Fällen lagen die Ergeb­nisse sogar über 200 MBit/s. Einzig Lübeck-Trave­münde war ein "Ausreißer" nach unten. An der Ostsee kamen wir nicht über 8,55 MBit/s im Down­stream hinaus. An allen anderen Mess­punkten lagen die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten zumin­dest im zwei­stel­ligen MBit/s-Bereich.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, an welchen Stand­orten der mobile Internet-Zugang im Voda­fone-Netz während unserer Tests beson­ders schnell war.