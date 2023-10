Vodafone: Funklöcher in weiteren 77 Ortschaften beseitigt

Regel­mäßig berichten wir vor dem Wochen­ende über den Handy­netz-Ausbau im Land. Grund­lage sind dazu Pres­semit­tei­lungen der Netz­betreiber. Tatsäch­lich werden aber wohl noch wesent­lich mehr Stationen neu gebaut oder vorhan­dene erwei­tert. Dabei bringt die Nennung von Orts­namen und Stand­orten dem inter­essierten Leser deut­lich mehr. Auch wäre hilf­reich, die mittel­fris­tige Planung zu erfahren, was die Vorfreude auf "endlich Netz" erhöhen könnte.

Statis­tik­zahlen helfen oft nicht

Statt konkreter Bauprojekte nennt Vodafone gerne Gesamtzahlen. Es gibt weiter viel zu tun.

Foto: Vodafone Leider geht der Trend in eine andere Rich­tung. Telekom und Voda­fone veröf­fent­lichen regel­mäßig Ausbau­zahlen, die zwar "toll" aussehen, aber dem Nutzer im Funk­loch wenig bringen. So meldet der Netz­betreiber Voda­fone für das vergan­gene Quartal (von Anfang Juli bis Ende September) 198 Neubau-Projekte und 1650 "Bauvor­haben". Im September seien in 77 Ortschaften Funk­löcher besei­tigt worden und 5G-Netz wurde "mit mehr als 560 Baumaß­nahmen" weiter ausge­baut. Mit rund 800 weiteren Baumaß­nahmen seien die "Breit­band-Netze LTE und 5G" in der Fläche erwei­tert und verstärkt worden.

Neubauten ersetzen Altbauten

Neben Neubauten gibt es auch immer wieder Fälle, wo Standort-Vermieter den bestehenden Vertrag gekün­digt haben. 34 der im September voll­endeten Mobil­funk-Maßnahmen dienten dazu, LTE-Funk­löcher zu besei­tigen und neue Funk­löcher zu verhin­dern – etwa durch Neubauten an solchen Stand­orten, an denen bishe­rige LTE-Stationen aufge­geben werden mussten.

Dieses war zum Beispiel dann der Fall, wenn Gebäude mit Mobil­funk-Anten­nen­stand­orten abge­rissen werden oder Miet­ver­träge nicht verlän­gert wurden, weil man sich über die Kosten und Bedin­gungen nicht einigen konnte. Kritiker werfen Voda­fone vor, bei bevor­ste­henden Gebäu­deab­rissen teil­weise recht spät zu reagieren, so dass es immer wieder zu ärger­lichen neuen Funk­löchern kam, weil viel zu spät nach neuen Stand­orten gesucht und auch über­gangs­weise keine mobilen Sender (MRT) aufge­stellt wurden. Hinzu kommen örtliche Bürger­ini­tativen oder schwer­fäl­lige Geneh­migungs­pro­zeduren, die einen Sender­neubau lange Zeit verhin­dern.

Schwer­punkt 5G-Ausbau

Als weiteren Schwer­punkt des Ausbaus im August nennt Voda­fone den Bau neuer "mobiler Daten­auto­bahnen" im 5G-Netz: Rund 560 Baupro­jekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erwei­tern oder die 5G-Kapa­zitäten und 5G-Geschwin­dig­keiten zu erhöhen. Inzwi­schen habe Voda­fone mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­land an sein 5G-Netz ange­schlossen. 45 Prozent der besie­delten Gebiete sind sogar mit 5G+ versorgt. Dies setzt aller­dings voraus, dass 100 Prozent der Bevöl­kerung Kunde bei Voda­fone sein müssten und einen 5G-fähigen Vertrag und ein passendes Endgerät besitzen würden, die Zahlen sind also wie beim Mitbe­werb eher schöne Statistik.

Mehr als 26.000 Stationen

Nach dem vergan­genen Quartal betreibt Voda­fone nach eigenen Angaben bundes­weit mehr als 26.000 Mobil­funk-Stationen und liegt damit deut­lich hinter Telekom (im Jahre 2022 mehr als 34.000 Stand­orte). Von den 26.000 Voda­fone Stationen seien – Stand September – fast 15.000 5G-Stationen.

Netz­ausbau wegen stei­gendem Daten­ver­kehr

Die Ausbau­maß­nahmen sind bitter notwendig, oder wie es Voda­fone formu­liert, "das Bemühen, den Kunden ein gutes Mobil­funk-Netz zu bieten". Bekannt ist, dass der mobile Daten­ver­kehr in Deutsch­land rasant wächst, mit einer jähr­lichen Stei­gerungs­rate (über alle Anbieter) von mehr als 30 Prozent. Die Menschen surfen immer mehr im mobilen Internet – etwa aus beruf­lichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzu­schauen, Events aus Kultur und Sport und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nach­rich­ten­por­talen von Medi­enhäu­sern zu infor­mieren, bestä­tigt Voda­fone die Lage.

Netz­ausbau im Fest­netz: Joint Venture Voda­fone-OXG gestartet

Nach dem Einstieg von Inves­toren über das Unter­nehmen OXG (Joint Venture von Voda­fone und Altice [u.a. SFR Frank­reich]) konnte Voda­fone im Fest­netz gemeinsam mit OXG den FTTH Glas­faser-Ausbau für Deutsch­land "starten". So sollen in den kommenden sechs Jahren bis zu sieben Millionen neue Glas­faser-Anschlüsse per FTTH entstehen, gibt Voda­fone bekannt.

Zusätz­lich werde immer mehr Glas­faser und neue "Segmente" in das bestehendes Koax-Kabel­netz gebracht. Dabei werden Abschnitte mit stör­anfäl­ligen alten Koax­kabeln (z.T. noch aus "Bundes­post"-Zeiten) gegen echte Glas­faser ausge­tauscht.

In Neuss bei Düssel­dorf werden bereits Glas­faser-Leitungen verlegt, die Orte Düssel­dorf, Duis­burg, Marburg und Kassel sollen folgen. Bis Ende 2024 will Voda­fone-OXG in bis zu 150 Städten starten. Ähnlich wie bei der Telekom-Allianz "Glas­faser-Plus" will auch Voda­fone-OXG den Glas­faser-Ausbau ohne Vorver­mark­tung und ohne eine im Vorfeld zu errei­chende Abschluss-Quote umsetzen. OXG verspricht sich davon Sicher­heit – bei Städten, bei Kommunen und bei Anwoh­nern. Man darf gespannt sein, beson­ders, falls in diesen Orten auch FTTH-Projekte von der Telekom gestartet werden sollten. Es gibt schon länger ein Rahmen­abkommen der Telekom mit Voda­fone, wonach Voda­fone auch auf die (beleuch­teten) Glas­fasern der Telekom (über Bitstream Access) zurück­greifen kann.

