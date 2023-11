Voda­fone will bis zum Sommer nächsten Jahres in Ostdeutsch­land rund 100 neue Mobil­funk­sta­tionen in Betrieb nehmen. Doch es sind noch weitere Verbes­serungen geplant.

Voda­fone hat Pläne für den weiteren Netz­ausbau speziell im Osten Deutsch­lands verkündet. Für den Zeit­raum bis zum kommenden Sommer kündigte der in Düssel­dorf ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber mehr als 400 Baupro­jekte an. Zu den rund 6500 Mobil­funk­sta­tionen, die Voda­fone derzeit in Ostdeutsch­land betreibt, sollen rund 100 weitere Stand­orte kommen, um noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen und die Kapa­zität in bereits abge­deckten Regionen auszu­bauen.

Bei den rund 300 weiteren Baupro­jekten, die Voda­fone bis zum Sommer 2024 plant, handelt es sich um Opti­mie­rungen an bereits bestehenden Stand­orten. Hier geht es darum, zusätz­liche Antennen zu instal­lieren, um mehr Kapa­zität zu schaffen. In allen Mobil­funk­netzen steigt der Daten­ver­kehr rasant an. Voda­fone spricht von Stei­gerungs­raten um mehr als 30 Prozent pro Jahr. Vodafone baut Netz weiter aus

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Ohne Kapa­zitäts­erwei­terungen würden die Netze schnell ihre Belas­tungs­grenzen errei­chen, sodass der mobile Internet-Zugang beispiels­weise nur noch mit sehr lang­samer Geschwin­dig­keit möglich wäre. Punk­tuell sind solche Effekte bereits zu beob­achten, vor allem an Orten wie Messen oder Fußball­sta­dien, Einkaufs­meilen und Festi­val­gelände.

4200 Stationen mit 5G

Wie Voda­fone weiter mitteilte, steht an etwa 4200 der 6500 Mobil­funk­sta­tionen im Osten Deutsch­lands auch schon der 5G-Mobil­funk­stan­dard zur Verfü­gung. Dadurch werden nach Angaben des Netz­betrei­bers "bereits mehr als 92 Prozent der besie­delten Gebiete in dieser Region" mit dem neuen Netz­stan­dard versorgt. Angaben zur Flächen­ver­sor­gung machte Voda­fone nicht. Das GSM-Netz des Konzerns sei prak­tisch für die gesamte Bevöl­kerung verfügbar. Für das LTE-Netz nennt Voda­fone eine Bevöl­kerungs­abde­ckung von 99,2 Prozent.

Auch im Fest­netz­markt will Voda­fone weiter angreifen. Bis 2030 plant das Unter­nehmen gemeinsam mit seinem Partner OXG, rund 1,6 Millionen Glas­faser­anschlüsse im Osten Deutsch­lands zu bauen. Aktu­elle Glas­faser-Ausbau­pro­jekte von Voda­fone laufen unter anderem auf Rügen (Meck­len­burg-Vorpom­mern) sowie in Stendal (Sachsen-Anhalt), Butt­städt (Thüringen), Bran­den­burg an der Havel (Bran­den­burg), Dresden und Leipzig (Sachsen).

In diesem Monat eröffnet Voda­fone außerdem ein 5G-Campus­netz für BASF im bran­den­bur­gischen Schwarz­heide. Im Erzge­birge laufen Tests für selbst­fah­rende, fern­gesteu­erte und vernetzte Züge. Zudem forscht der Voda­fone-Stif­tungs­lehr­stuhl in Dresden bereits an der nächsten Mobil­funk-Gene­ration 6G.