Vodafone schließt Funklöcher und baut 5G aus

Voda­fone hat eine Bilanz zum Mobil­funk-Netz­ausbau im Januar gezogen. Einer­seits gilt es, noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen. In anderen Fällen können Kunden zwar im GSM-Netz tele­fonieren. Es fehlen aber LTE und 5G für den mobilen Internet-Zugang. Es gibt auch Stand­orte, die bereits mobile Breit­band-Anbin­dung haben, wo aber so viele Kunden gleich­zeitig im Netz sind, dass die Perfor­mance des Internet-Zugangs schwä­chelt. In solchen Fällen müssen die Netz­betreiber für zusätz­liche Kapa­zität sorgen.

Im vergan­genen Monat hat Voda­fone nach eigenen Angaben mehr als 500 Baupro­jekte abge­schlossen. Darunter sind 44 neue Mobil­funk-Stationen. In 465 weiteren Fällen wurden die Breit­band-Netze LTE und 5G in die Fläche erwei­tert und verstärkt.

Maßnahmen gegen Funk­löcher und schlechten Daten­durch­satz

Vodafone-Netzausbau in Stadt und Land

Foto: Vodafone Bei mehr als 200 der im Januar voll­endeten Maßnahmen ging es darum, LTE-Funk­löcher zu schließen und Kapa­zitäts­eng­pässe zu vermeiden. Dabei mussten neue Stationen beispiels­weise auch an Stand­orten aufge­baut werden, an denen früher vorhan­dene Basis­sta­tionen aufge­geben werden mussten - etwa weil der Miet­ver­trag für den Standort ausge­laufen ist oder das Gebäude, auf dem sich der Anten­nen­träger befand, abge­rissen wurde.

Eben­falls mehr als 200 Baupro­jekte, die im Januar abge­schlossen wurden, dienten dem weiteren 5G-Ausbau in die Fläche und der Erwei­terung der 5G-Kapa­zität an bestehenden Stand­orten, um den Kunden einen schnel­leren mobilen Internet-Zugang anbieten zu können. So gibt es im Voda­fone-Netz beispiels­weise auch noch Basis­sta­tionen mit 5G-Non-Stan­dalone, an denen das eigen­stän­dige 5G-Netz aber noch nicht zur Verfü­gung steht.

5G-Stan­dalone: Aktu­eller Ausbau­stand

Nach Voda­fone-Angaben erreicht das 5G-Stan­dalone-Netz des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns derzeit 48 Prozent der besie­delten Gebiete in Deutsch­land. Mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung haben Zugang zum 5G-Netz als Ergän­zung zum LTE-Stan­dard.

Voda­fone teile weiter mit, dass an allen Stand­orten, an denen im Januar gear­beitet wurde, auch Wartungs­arbeiten durch­geführt wurden. Dabei habe das Unter­nehmen ein beson­deres Augen­merk auf das Cell-Broad­cast-System gelegt. Bundes­weit betreibt Voda­fone derzeit mehr als 26.000 Basis­sta­tionen für sein Mobil­funk­netz.

Wo die vier deut­schen Betreiber ihre Mobil­funk­netze zuletzt ausge­baut haben, erfahren Sie in einem eigenen Beitrag.