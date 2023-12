Vodafone: 900 Funklöcher in diesem Jahr geschlossen

Voda­fone zieht Bilanz zum Mobil­funk-Netz­ausbau im Jahr 2023. Wie das Unter­nehmen mitteilte, ist das LTE-Netz mitt­ler­weile für mehr als 99 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­land verfügbar. Rund 91 Prozent der Bevöl­kerung können auch auf das 5G-Netz des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns zugreifen. Insge­samt habe die Tele­fon­gesell­schaft in diesem Jahr rund 6200 Baupro­jekte voll­endet, um bishe­rige Funk­löcher zu schließen und Kapa­zitäten auszu­bauen. Vodafone-Netzausbau an Bahnstrecken

Foto: Vodafone Wie der Mobil­funk-Netz­betreiber weiter mitteilte, wurden in diesem Jahr allein rund 700 komplett neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. Voda­fone habe rund 900 Funk­löcher besei­tigt - an Orten, wo zuvor kein oder nur sehr schwa­cher Mobil­funk­emp­fang verfügbar war. Zum Vergleich: Im vergan­genen Jahr hatte Voda­fone 594 neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. An 5500 weiteren Stand­orten wurden bestehende Basis­sta­tionen aufge­rüstet, um mehr Kapa­zität im LTE- und 5G-Netz zu schaffen.

5G-Ausbau in die Fläche

Mehr als 80 Prozent der Baupro­jekte dienten nach Voda­fone-Angaben dazu, das 5G-Netz in die Fläche zu erwei­tern oder die 5G-Kapa­zitäten zu erhöhen. Ein weiterer Schwer­punkt lag auf dem Netz­ausbau entlang von Bahn­gleisen. An Fern­ver­kehr- und Regio­nal­stre­cken wurden 1237 Baupro­jekte umge­setzt. Darunter sind 225 neue Mobil­funk-Masten, die Versor­gungs­lücken schließen.

Die meisten Neubau­pro­jekte gab es in Nord­rhein-West­falen (36), Bayern (31) und Nieder­sachsen (29). In wich­tigen Tunneln auf ICE-Stre­cken, in denen der Netz­ausbau beson­ders heraus­for­dernd ist, hat Voda­fone die Über­tra­gungs­kapa­zität um 33 Prozent erhöht. Damit trägt das Unter­nehmen dem wach­senden Daten­ver­kehr Rech­nung, den alle Mobil­funk­betreiber in ihren Netzen verzeichnen.

So geht es im Jahr 2024 weiter

Voda­fone hat ange­kün­digt, auch 2024 den 5G-Netz­ausbau weiter zu forcieren und noch bestehende Versor­gungs­lücken zu schließen. Für das erste Halb­jahr sind 450 neue Basis­sta­tionen geplant. An rund 2500 bestehenden Stand­orten sollen die Kapa­zitäten ausge­baut werden.

"Wir kommen beim Mobil­funk-Ausbau mit großem Tempo voran und haben 5G an mehr als 5000 weiteren Stationen frei­geschaltet. In ersten Bundes­län­dern erleich­tern verein­fachte Geneh­migungs­ver­fahren den Ausbau und die Akti­vie­rung von schnellen 5G-Antennen", so Voda­fone Netz-Chefin Tanja Richter.

Mit o2 gibt es mitt­ler­weile einen zweiten Netz­betreiber in Deutsch­land, der seinen Privat­kunden die Nutzung von 5G Stan­dalone anbietet.