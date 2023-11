Vodafone: LTE- und 5G-Ausbau für schnelleres Internet

Vodafone-Netzausbau in Stadt und Land

Voda­fone hat jetzt darüber infor­miert, wie das Unter­nehmen im Oktober seine Netze ausge­baut hat. Insge­samt 490 Baupro­jekte seien im vergan­genen Monat abge­schlossen worden, um bishe­rige Funk­löcher zu schließen und für mehr Kapa­zität in bereits ausge­bauten Regionen zu schaffen. An 52 Stand­orten hat der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern neue Basis­sta­tionen in Betrieb genommen. 438 weitere Baumaß­nahmen wurden genutzt, um den LTE- und 5G-Ausbau - auch in die Fläche - weiter voran­zutreiben.

59 im Oktober abge­schlos­sene Projekte dienten der Schlie­ßung von Versor­gungs­lücken, insbe­son­dere im LTE-Netz. Nach wie vor gibt es Basis­sta­tionen, an denen Voda­fone nur den GSM-Stan­dard nutzt, der zwar für die Tele­fonie ausreicht, nicht aber für einen zeit­gemäßen mobilen Internet-Zugang. Ein wich­tiges Thema ist zudem das Schaffen von Ersatz für Stand­orte, die Voda­fone aufgeben musste - etwa wenn die genutzten Gebäude abge­rissen wurden oder Miet­ver­träge nicht verlän­gert werden konnten.

Mehr als die Hälfte der 490 Baupro­jekte dienten außerdem dazu, das 5G-Netz in weitere Regionen zu bringen oder die Kapa­zitäten an vorhan­denen Stand­orten zu erwei­tern und für höhere Internet-Geschwin­dig­keiten zu sorgen. Inzwi­schen hat Voda­fone nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­land an sein 5G-Netz ange­schlossen. 46,4 Prozent der besie­delten Gebiete sind mit 5G Stan­dalone abge­deckt, also mit der 5G-Vari­ante, die ohne zusätz­liches LTE-Netz auskommt.

Jähr­lich 30 Prozent mehr Daten­ver­kehr

Voda­fone betont, dass beim Daten­ver­kehr im Mobil­funk­netz eine jähr­liche Stei­gerungs­rate von rund 30 Prozent zu verzeichnen sei. Der Netz­ausbau sei demnach auch zur Erhö­hung der Kapa­zitäten in bereits versorgten Regionen erfor­der­lich. Zudem müsse sicher­gestellt werden, dass die Technik zuver­lässig läuft. Daher habe das Unter­nehmen an allen Stand­orten, an denen im Oktober Ausbau­pro­jekte reali­siert wurden, auch Wartungs- und Moder­nisie­rungs­arbeiten durch­geführt.

Auch im Fest­netz ist Voda­fone enga­giert. So habe die OXG-Glas­faser GmbH, ein Gemein­schafts­unter­nehmen von Voda­fone und Altice, in den vergan­genen vier Wochen eine Reihe neuer Glas­faser­pro­jekte ange­kün­digt. Neben der Stadt Neuss, wo der Ausbau bereits gestartet ist, werde OXG in den nächsten Monaten mit dem Glas­faser­ausbau unter anderem in Düssel­dorf, Marburg, Kassel, Mainz, Dort­mund, Frei­burg, Karls­ruhe, Ravens­burg und Wein­garten starten.

Wie bereits berichtet will Voda­fone die Umstel­lung der TV-Frequenzen in den Kabel­netzen in den nächsten Wochen abschließen.