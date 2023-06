Groß­ver­anstal­tungen stellen beson­dere Anfor­derungen an die Mobil­funk­netze. Wesent­lich mehr Menschen als norma­ler­weise üblich kommen auf engstem Raum zusammen. Da die Kapa­zität der Netze norma­ler­weise auf die "Stan­dard-Anfor­derungen" ange­passt sind, kann es zu Über­las­tungen kommen, wenn plötz­lich wesent­lich mehr Kunden gleich­zeitig mit dem Handy tele­fonieren oder auf den mobilen Internet-Zugang zugreifen wollen.

Die Mobil­funk-Betreiber reagieren auf die beson­deren Anfor­derungen in der Regel mit einem tempo­rären Ausbau ihrer Netze speziell für den jewei­ligen Veran­stal­tungsort. Eine dauer­hafte Verstär­kung wäre wirt­schaft­lich nicht sinn­voll. Schließ­lich geht die Netz-Nutzung nach Veran­stal­tungs­ende wieder auf das normale Maß zurück. Mobile Mobilfunk-Basisstationen auf einem Event

Foto: teltarif.de

Tempo­rärer Sender für den Rhein­land-Pfalz-Tag

Voda­fone hat jetzt darüber infor­miert, wie das Unter­nehmen sein Netz für den Rhein­land-Pfalz-Tag und die Kieler Woche aufrüstet. Der Rhein­land-Pfalz-Tag wird am 16. Juni in Bad Ems eröffnet. Voda­fone will die Besu­cher mit einer tempo­rären Mobil­funk-Station versorgen, die auf einem 20 Meter hohen Mast instal­liert wird.

Für den tempo­rären Sender werden die Tech­nolo­gien GSM und LTE genutzt. Der neue 5G-Stan­dard kommt hingegen nicht zum Einsatz. Diese Zusatz-Station wird eigens für das Event per LKW nach Bad Ems gebracht, aufge­baut und anschlie­ßend wieder abge­baut und abtrans­por­tiert. Die gesamte Technik dieser mobilen Basis­sta­tion befindet sich kompakt in einem trans­por­tablen Container. Vodafone-Technik bei einer mobilen Basisstation

Foto: teltarif.de

GSM, LTE und 5G auf Extra-Station zur Kieler Woche

Auch für die Kieler Woche baut Voda­fone eine zusätz­liche Basis­sta­tion auf. Der Mast soll eben­falls rund 20 Meter hoch sein. Anders als in Bad Ems wird neben GSM und LTE auch die 5G-Technik einge­setzt. Auch der 5G-Stan­dalone-Standort soll für die Kunden zugäng­lich sein. Das heißt, die Anwender können 5G auch eigen­ständig, ohne LTE als Basis­netz, nutzen. Wie in Bad Ems wird auch der zusätz­liche Sender in Kiel nach Veran­stal­tungs­ende wieder abge­baut.

Sowohl im Bereich des Rhein­land-Pfalz-Tags als auch auf der Kieler Woche hat Voda­fone nach eigenen Angaben bestehende Basis­sta­tionen tech­nisch aufge­rüstet. So hofft der Netz­betreiber auf eine best­mög­liche Versor­gung der Besu­cher. Auch die Deut­sche Telekom und Telefónica rüsten ihre Netze im Umfeld von Groß­ver­anstal­tungen auf. Zudem sind Rhein­land-Pfalz-Tag und Kieler Woche keine Ausnahmen, wie wir in einer weiteren Meldung zur Festival-Versor­gung mit dem Voda­fone-Mobil­funk­netz berichten.