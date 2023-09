Vodafone beseitigt Funklöcher in 70 Ortschaften

Voda­fone hat im August nach eigenen Angaben rund 600 Baupro­jekte voll­endet, um Funk­löcher zu schließen und die Kapa­zität im Mobil­funk­netz zu erhöhen. Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern weiter mitteilte, gingen im vergan­genen Monat insge­samt 53 neue Basis­sta­tionen in Betrieb. Etwa 550 weitere Baumaß­nahmen sorgten dafür, das LTE- und 5G-Netz in der Fläche zu erwei­tern und zu verstärken. Netzausbau bei Vodafone

Foto: Vodafone Neubauten sind nach Voda­fone-Angaben auch an Orten erfor­der­lich, an denen bishe­rige Basis­sta­tionen aufge­geben werden mussten. Das sei beispiels­weise dann der Fall, wenn Gebäude mit Mobil­funk­antennen abge­rissen oder Miet­ver­träge nicht verlän­gert werden. Aber auch der weitere 5G-Ausbau in die Fläche und die Schaf­fung höherer Kapa­zitäten standen im Fokus der Erwei­terungen, die Voda­fone im August vorge­nommen hat.

45 Prozent der "besie­delten Gebiete" mit 5G Stan­dalone versorgt

Wie der Netz­betreiber weiter mitteilte, werden inzwi­schen mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­land mit dem 5G-Netz versorgt. Immer mehr Kunden können den Angaben zufolge auch das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz nutzen. So seien 45 Prozent der besie­delten Gebiete Deutsch­lands mit 5G Stan­dalone versorgt.

Wie Telekom und Telefónica betont auch Voda­fone, dass die Ausbau­maß­nahmen in bereits versorgten Regionen wichtig sind, um dem rasant stei­genden Daten­ver­kehr Rech­nung zu tragen. Die jähr­liche Stei­gerungs­rate liege bei mehr als 30 Prozent. Ohne zusätz­liche Kapa­zitäten hätten die Kunden zwar eine LTE- oder 5G-Anzeige auf dem Handy-Display, aber dennoch keinen zufrie­den­stel­lenden Daten­durch­satz beim mobilen Internet-Zugang.

Auch entlang von Auto­bahnen, Bahn­stre­cken und Wasser­straßen hat Voda­fone sein Netz weiter ausge­baut. Dazu kam im August die gezielte zusätz­liche Versor­gung bei mehr als 20 Groß­ver­anstal­tungen. Bei Events wie Wacken Open Air, Nature One, Summer Breeze, High­field, dem Gäubo­den­fest oder der Cranger Krimes sorgten mobile Basis­sta­tionen für eine bessere Mobil­funk-Abde­ckung.

432 Baupro­jekte im Fest­netz

Im Fest­netz hat Voda­fone im August insge­samt 432 Baupro­jekte beendet. Dazu gehören neue Glas­faser­kabel- und -knoten­punkte in 184 Kommunen. Davon profi­tieren dem Netz­betreiber zufolge rund 200.000 Haus­halte, die einen schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz nutzen können. Rund 4000 Haus­halte in drei Städten haben einen FTTH-Anschluss bekommen, der Band­breiten von bis zu 1 GBit/s ermög­licht.