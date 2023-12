Voda­fone hat im November 485 Baupro­jekte in seinem Mobil­funk­netz abge­schlossen, um unter anderem Funk­löcher zu schließen.

Vodafone baut Netz weiter aus

Foto: Vodafone Voda­fone hat im November mit 485 Baupro­jekten sein Mobil­funk­netz erwei­tert. Die Maßnahmen dienten einer­seits der Schlie­ßung noch bestehender Versor­gungs­lücken. Auf der anderen Seite treibt der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern den Ausbau seines 5G-Netzes in die Fläche voran. Dabei steht auch das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz im Fokus.

Mit insge­samt 88 im November abge­schlos­senen Maßnahmen hat Voda­fone nach eigenen Angaben bishe­rige LTE-Funk­löcher geschlossen bzw. neue Versor­gungs­lücken verhin­dert. Neue weiße Flecken auf der Netz­abde­ckungs­karte können entstehen, wenn bishe­rige Sende­sta­tionen wegfallen, etwa weil der Miet­ver­trag nicht verlän­gert oder das als Standort genutzte Gebäude abge­rissen wird.

90 Prozent Bevöl­kerungs­abde­ckung mit 5G

Foto: Vodafone Wie Voda­fone weiter erläu­terte, dienten mehr als die Hälfte der 485 im November abge­schlos­senen Baupro­jekte dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erwei­tern oder die Kapa­zitäten und Internet-Geschwin­dig­keiten an bereits erschlos­senen Stand­orten zu erhöhen. Mehr als 90 Prozent der Bevöl­kerung in Deutsch­land kann das 5G-Netz von Voda­fone nach Angaben des Unter­neh­mens mitt­ler­weile zuhause nutzen.

Voda­fone treibt weiterhin auch den Ausbau des 5G-Stan­dalone-Netzes voran. Dieses kann unab­hängig vom LTE-Netz­stan­dard genutzt werden. 46,4 Prozent "der besie­delten Gebiete" seien mit 5G Stan­dalone abge­deckt. Inzwi­schen gibt es mit Telefónica einen zweiten deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber, der seinen Kunden die vom LTE-Netz unab­hän­gige 5G-Nutzung anbietet.

26.000 Basis­sta­tionen in ganz Deutsch­land

Das Voda­fone-Mobil­funk­netz besteht nach Unter­neh­mens­angaben derzeit aus mehr als 26.000 Stand­orten in ganz Deutsch­land. Der Mitbe­werber Telefónica nannte kürz­lich eine Zahl von 28.000 Basis­sta­tionen, während im Telekom-Netz nach Angaben des Konzerns rund 36.000 Stand­orte aktiv sind. 1&1 hatte zuletzt die Zahl von 60 aktiven Mobil­funk-Stand­orten genannt.

Hinter­grund des weiteren Netz­aus­baus ist nach Voda­fone-Angaben auch der rasante Anstieg des mobilen Daten­ver­kehrs. Die jähr­liche Stei­gerungs­rate liege bei mehr als 30 Prozent. Das deckt sich mit Angaben der Deut­schen Telekom, die derzeit auf der Suche nach weiteren Stand­orten für Mobil­funk­sender ist. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie die Telekom derzeit auf Stand­ort­suche geht, um Funk­löcher zu schließen.