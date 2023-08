Vodafone: "5G jetzt für 90 Prozent der Bevölkerung"

Der in Düssel­dorf ansäs­sige Netz­betreiber Voda­fone infor­miert über seinen aktu­ellen Mobil­funk-Ausbau. Im Fokus stehe beim Ausbau die 5G-Mobil­funk­tech­nolo­logie. "Vier Jahre nach dem Start des ersten 5G-Netzes in Deutsch­land erreicht Voda­fone mit seinem 5G-Netz nun 74 Millionen Menschen", heißt es. Über die Hälfte der Voda­fone-Mobil­funk­sta­tionen in Deutsch­land hätten 5G an Bord, was in Zahlen 14.200 Stand­orte mit rund 43.000 Antennen bedeute.

Auch die Verfüg­bar­keit der 5G+-Tech­nologie (Stan­dalone) steige an. Diese ist laut Netz­betreiber an über 4300 Stand­orten mit rund 13.000 Antennen verfügbar, sodass über 37 Millionen Menschen in Deutsch­land das 5G+-Netz von Voda­fone nutzen können.

So viel Daten gene­rieren Mobil­funk­kunden

Vodafone will mit seinem 5G+-Netz jetzt 37 Millionen Menschen in Deutschland erreichen können

Foto: Vodafone Laut Voda­fone sind 43 Prozent der Smart­phones, die im Mobil­funk­netz von Voda­fone genutzt werden, 5G-fähig. Vor einem Jahr seien es noch 26 Prozent gewesen. Im 5G-Netz von Voda­fone gene­riere ein Kunde mit seinem Handy mehr als 3 GB Daten monat­lich, was einem Zuwachs von 50 Prozent inner­halb eines Jahres entspreche. Durch den laufenden 5G-Ausbau und dem damit verbun­denen Zuwachs zusätz­licher Kapa­zitäten werde das Netz auch schneller - die durch­schnitt­liche Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit sei inner­halb eines Jahres um knapp 20 Prozent auf 112 MBit/s gestiegen.

Zum 5G-Netz äußert sich Tanja Richter, Netz-Chefin von Voda­fone, wie folgt: "Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Mobil­funk-Netze zuvor. In der Stadt und auf dem Land ist der 5G-Empfang mitt­ler­weile die Regel. Neunzig Prozent der Bevöl­kerung können bereits unser 5G-Netz nutzen. Und das Netz wird ange­nommen: Die Zahl der Nutzer steigt, der Daten­ver­kehr nimmt zu. Unser Tempo beim Mobil­funk-Ausbau halten wir weiter hoch - wir verdichten das Netz und führen neue Tech­nolo­gien ein, um Deutsch­land im inter­natio­nalen 5G-Rennen auf einen Spit­zen­platz zu bringen."

Nicht nur 5G, sondern auch LTE

Weiterhin infor­miert Voda­fone darüber, seit Jahres­beginn das Mobil­funk­netz an mehr als 5500 Stand­orten ausge­baut sowie mehr als 500 neue Mobil­funk­sta­tionen errichtet zu haben. Seit Januar konnten laut Netz­betreiber so 550 LTE-Funk­löcher gestopft werden, insge­samt liege die Haus­halts­abde­ckung bei LTE-Mobil­funk bei 98 Prozent.

Seit wenigen Wochen könnten Kunden zudem an ersten Stand­orten "Voice over New Radio" (VoNR) nutzen und mit der Tech­nologie Sprach­anrufe über das 5G-Netz tätigen. 5G-Tele­fonie soll den Smart­phone-Akku schonen und den Verbin­dungs­aufbau beschleu­nigen.

In unserem Wochen­über­blick lesen Sie, an welchen Stand­orten die Netz­betreiber konkrete Ausbauten in ihren Mobil­funk­netzen vorge­nommen haben.