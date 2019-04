Das sind die neuen LTE-Tarife im Vodafone-Netz

mobilcom-debitel und freenetMobile bieten ab sofort Smartphone-Tarife mit LTE-Zugang im Vodafone-Netz an. Wir haben uns einen Überblick zu den Verträgen verschafft.

LTE vom Discounter im Vodafone-Netz Wie berichtet hat Voda­fone sein LTE-Netz jetzt auch für die Kunden von Dritt­an­bie­tern geöffnet. Davon profi­tieren zunächst Kunden von mobilcom-debitel und free­n­et­Mo­bile. Beide freenet-Marken bieten für die LTE-Vermark­tung im Voda­fone-Netz neue Tarife an - auch wenn die Ange­bote von free­n­et­Mo­bile an die auch bisher schon verfüg­baren Preis­mo­delle erin­nern.

Bei mobilcom-debitel wurde die green-LTE-Tarif­fa­milie ins Leben gerufen. Die Kunden bekommen in allen vier Preis­mo­dellen eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate sowie ein Daten­kon­tin­gent, das auch über 4G mit maximal 21,6 MBit/s genutzt werden kann. Im "größten" Tarif ist auch der SMS-Versand in alle Netze inklu­sive. In den anderen Tarifen schlägt eine Kurz­mit­tei­lung mit vergleichs­weise teuren 19 Cent zu Buche.

green LTE 1 GB kostet 21,99 Euro pro Monat und bietet - wie der Name schon verrät - 1 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen. green LTE 2 GB schlägt mit monat­lich 26,99 Euro zu Buche. Dazu bietet der Provider green-LTE-Tarife mit 4 GB High­speed-Daten­vo­lumen für 31,99 Euro monat­liche Grund­ge­bühr und mit 6 GB zum Monats­preis von 36,99 Euro an.

Händler-Ange­bote ab 7,99 Euro im Monat

Zu echten Schnäpp­chen zählen die neuen mobilcom-debitel-Tarife mit LTE im Voda­fone-Netz demnach nicht, auch wenn die freenet-Hotspot-Flat­rate eben­falls im Preis enthalten ist. Mit Modeo hat aber bereits ein erster Online-Händler, der eben­falls zur freenet-Gruppe gehört, Ange­bote mit deut­li­chen Rabatten aufge­legt.

green LTE 1 GB ist auf diesem Weg für monat­lich 7,99 Euro zu bekommen, der Tarif mit 2 GB kostet 12,49 Euro pro Monat, das Preis­mo­dell mit 4 GB wird für 11,99 Euro und somit sogar güns­tiger als der 3 GB-Tarif ange­boten. Dabei gilt es zu beachten, dass die Rabatte auf die monat­liche Grund­ge­bühr nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit gelten.

mobilcom-debitel berechnet teure 39,99 Euro Anschluss­ge­bühr. Bei Modeo ist der Tarif mit 2 GB monat­li­chem High­speed-Daten­vo­lumen ohne Bereit­stel­lungs­preis erhält­lich, in den beiden anderen vom Händler ange­bo­tenen green-LTE-Tarifen liegt die Akti­vie­rungs­ge­bühr bei 19,99 Euro.

free­n­et­Mo­bile: Teil­weise höhere Grund­ge­bühren

free­n­et­Mo­bile hat für die LTE-Vermark­tung keine neuen Tarife aufge­setzt, sondern bietet den 4G-Zugang ab sofort in allen Allnet-Flat­rates an. Dabei haben sich aller­dings zum Teil die Grund­ge­bühren gegen­über den bishe­rigen Kondi­tionen erhöht. Preis­lich unver­än­dert bleibt die Allnet Flat 2 GB mit zwei Jahren Mindest­ver­trags­lauf­zeit für 9,99 Euro Grund­ge­bühr pro Monat erhält­lich. Der Monats­preis bleibt auch nach Ablauf der ersten beiden Jahre stabil.

Die Allnet Flat mit 4 GB schlägt mit monat­lich 13,99 Euro zu Buche, die Allnet-Flat mit 6 GB kostet 16,99 Euro pro Monat. Kunden, die sich für die Tarife mit nur einmo­na­tiger Mindest­lauf­zeit entscheiden, zahlen 11,99, 15,99 bzw. 18,99 Euro pro Monat. In allen Tarifen gilt die Allnet-Flat für Tele­fo­nate und den SMS-Versand. Kunden, die ihre bestehende Handy­nummer zum Discounter mitbringen, erhalten einen Bonus über 25 Euro. Der einma­lige Anschluss­preis beträgt in allen Tarifen 9,99 Euro.

LTE-Zugang nicht für Tele­fonie

Wie die freenet-Pres­se­stelle auf Anfrage von teltarif.de erläu­terte, ist über das LTE-Netz von Voda­fone für mobilcom-debitel- und free­n­et­Mobil-Kunden nur der Internet-Zugang möglich. Für Tele­fo­nate schaltet das Smart­phone ins GSM- bzw. UMTS-Netz um. Bestands­kunden sollen bei beiden Marken die Möglich­keit bekommen, in einen der neuen Tarife mit 4G-Zugang zu wech­seln.

