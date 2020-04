Vodafone-Netz: Allnet-Flat mit 10 GB LTE unter 10 Euro

mobilcom-debitel bietet eine Allnet-Flat mit 10 GB und LTE im Voda­fone-Netz für 9,99 Euro pro Monat an.

mobilcom-debitel hat über die Oster­fei­er­tage einen Akti­ons­tarif im Voda­fone-Netz aufge­legt, der sich durch einen vergleichs­weise kleinen monat­li­chen Grund­preis und ein recht großes Daten­kon­tin­gent für den mobilen Internet-Zugang auszeichnet. Der Tarif, der bis zum 13. April gebucht werden kann, nennt sich green LTE 10 GB Aktion und schlägt mit einer monat­li­chen Grund­ge­bühr von 9,99 Euro zu Buche.

Die Kunden bekommen - wie der Name des Vertrags bereits vermuten lässt - jeden Monat 10 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen, das über GPRS, UMTS und LTE genutzt werden kann. Dazu kommt eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate. Für den SMS-Versand gilt der Pauschal­tarif hingegen nicht. Im Gegen­teil: Mit einem Preis von 19 Cent je Kurz­mit­tei­lung sind SMS sogar vergleichs­weise teuer.

Der Tarif kann auch im EU-Roaming genutzt werden. Ferner steht die WLAN-Hotspot-Flat­rate von freenet zur Verfü­gung. Diese bietet Zugriff auf Hotspots im In- und Ausland. Wie bei allen mobilcom-debitel-Tarifen kann auch die Musik-Flat­rate von Deezer vier Monate lang kostenlos genutzt werden. Wer seine bestehende Handy­nummer mitbringt, erhält einen Bonus über 15 Euro.

Bis 50 MBit/s im LTE-Netz

Günstiger Aktionstarif Der mobile Internet-Zugang steht mit bis zu 50­MBit/s im LTE-Netz von Voda­fone zur Verfü­gung. Hat der Kunde sein Inklu­siv­vo­lumen verbraucht, so wird die Perfor­mance des Internet-Zugangs für den Rest des jeweils aktu­ellen Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 64 kBit/s gedros­selt.

Bei Vertrags­ab­schluss berechnet mobilcom-debitel eine Anschluss­ge­bühr in Höhe von 19,99 Euro. Diese ist nied­riger als in vielen anderen Tarifen. Dafür wird sie anders als bei vielen anderen Aktionen von mobilcom-debitel nicht erstattet. Inter­es­senten sollten berück­sich­tigen, dass der güns­tige Monats­preis nur für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit erhalten bleibt. Kunden, die den Tarif darüber hinaus behalten, zahlen dann eine monat­liche Grund­ge­bühr in Höhe von 24,95 Euro.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Smart­phone-Tarif sind, sollten Sie auch einmal unseren Tarif­ver­gleich zu Rate ziehen. Welches Netz möchten Sie nutzen? Brau­chen Sie eine Allnet-Flat oder kommt es vor allem auf das inklu­dierte Daten­vo­lumen an? Geben Sie Ihre Wunsch­kon­fi­gu­ra­tion an, um die für Ihren Anwen­dungs­fall besten Ergeb­nisse zu erhalten.

