Vodafone und Netflix erweitern Zusammenarbeit

Netflix verstärkt Präsenz auf Vodafones GigaTV

Vodafone Die beiden Unter­nehmen Netflix und Voda­fone Deutsch­land wollen ihre Zusam­men­arbeit inten­sivieren. Die neue kommer­zielle Verein­barung sehe gemein­same Marke­ting-Koope­rationen vor und umfasst verschie­denste Initia­tiven, die das Enter­tain­ment-Erlebnis auf der IPTV-Platt­form GigaTV von Voda­fone für Netflix-Fans deut­lich erwei­tern soll. Geplant seien laut den Part­nern inte­grierte Produkt-Ange­bote und mehr Komfort für GigaTV-Kunden bei der Buchung und Abrech­nung.

Inhalte besser auffindbar

Vodafone Zudem sollen Inhalte von Netflix künftig noch besser auf der GigaTV-Platt­form auffindbar sein. Details zur Umset­zung wollen beide Unter­nehmen im Verlauf des Jahres bekannt geben. In Deutsch­land würden Voda­fone-Kunden als erstes von den Vorteilen der Koope­ration profi­tieren.

Voda­fone und Netflix arbeiten bereits seit vielen Jahren in mehreren Ländern eng zusammen. Die neue Verein­barung in Deutsch­land sei laut beiden Unter­nehmen das Ergebnis dieser Zusam­men­arbeit. In Deutsch­land bietet Voda­fone seinen Kunden einen einfa­chen Zugang zu Netflix über die GigaTV- und Horizon-Platt­form.

"Wir entwi­ckeln unser TV- und Enter­tain­ment-Angebot mit unseren Part­nern konse­quent weiter", sagt Lars Riedel, Head of Consumer Enter­tain­ment bei Voda­fone Deutsch­land. "Deshalb freue ich mich sehr über die Fort­füh­rung und den Ausbau der lang­jäh­rigen Part­ner­schaft mit Netflix. Schon bald wird das Kunden-Erlebnis für Netflix-Fans durch neue Optionen und eine tiefere Inte­gra­tion in GigaTV bei Voda­fone noch einfa­cher und viel­fäl­tiger."

Rene Rummel-Mergeryan, Director Busi­ness Deve­lop­ment at Netflix, ergänzt: "Voda­fone ist in Deutsch­land ein wich­tiger Partner und wir freuen uns darüber, den nächsten gemein­samen Schritt zu machen und so für ein heraus­ragendes Enter­tain­ment-Erlebnis bei Voda­fone- und Netflix-Kunden zu sorgen."

TVNOW ab sofort auf Pana­sonic Smart TVs verfügbar

Unter­dessen ist TVNOW, das Strea­ming-Angebot der Medi­engruppe RTL Deutsch­land, ab sofort auf noch mehr Screens verfügbar. Nun kann der Strea­ming­dienst auch per Smart-TV-App auf Pana­sonic Fern­sehern (4K Fern­seher ab Modell­jahr 2018) genutzt werden. Das viel­fäl­tige Inhalte-Angebot von TVNOW treffe damit auf die in vielen Berei­chen Stan­dards setzende Bild- und Tonqua­lität der Pana­sonic TV-Geräte und erhöhe deren Nutzer­kom­fort weiter, teilt die Medi­engruppe RTL Deutsch­land mit. Noch in diesem Jahr soll aus TVNOW das neue Strea­ming­angebot RTL+ werden.